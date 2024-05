Dyson fait perdre 200 € à son balai aspirateur le plus ambitieux, le Gen5 Detect Absolut

Le Gen5 Detect Absolut est capable d'aspirer efficacement tout, des poussières aux virus, analyser ce que vous aspirez et même détecter les poussières cachées. Si cet appareil Dyson vous fait de l'œil, son prix s'allège de 200 euros sur le site du constructeur.

Les aspirateurs balais sont le domaine de prédilection du constructeur britannique Dyson. Parmi ses références, le Gen5 Detect Absolut représente le haut de gamme, et pour cause, il cumule les technologies de pointe, tout en proposant un format pratique et simple à utiliser. S’il faut débourser 1 000 euros pour en profiter, en ce moment, la marque adoucit son prix grâce à une remise de 200 euros.

Ce qu’on apprécie du Dyson Gen5 Detect Absolut

Son ergonomie et le confort d’utilisation

Sa puissance d’aspiration

Sa technologie de détection des particules et le laser vert

Disponible à sa sortie à 999 euros, le Dyson Gen5 Detect Absolut est actuellement en promotion à 799 euros sur le site du constructeur.

Un balai aspirateur qualitatif

Fidèle à l’ADN de la marque, le Gen5 Detect Absolut est séduisant par son look, comme par sa qualité de fabrication. Ce produit est bien pensé, Dyson a d’ailleurs remplacé la gâchette par un simple bouton rouge au-dessus de l’écran, pour éviter de le maintenir enclenché, ce qui repose la main. Ce n’est pas plus mal, puisque l’engin est assez lourd (3,55 kg) et se trouve même être plus lourd que la majorité de ses concurrents. Sur une utilisation standard au sol, son poids se fait à peine sentir, mais ce n’est pas le cas en hauteur.

Concernant l’entretien, il est simple et efficace : pour vider le bac à poussière, il suffit d’appuyer sur la gâchette rouge et de tirer en même temps. Il s’accompagne de plusieurs têtes d’aspiration, et peut donc s’adapter à tout type de sols. Il intègre aussi la fameuse Optic Fluffy avec son laser vert qui détecte les particules invisibles et qui couvre deux fois plus de surface qu’auparavant. Il va encore plus loin et peut analyser les particules de poussière, vous informant ainsi sur la nature de ce que vous aspirez, y compris la taille des allergènes et des virus.

Un monstre de puissance

Le véritable point fort de ce balai aspirateur, c’est sa puissance d’aspiration. Il dispose d’un moteur numérique Hyperdymium de Dyson, capable d’atteindre 125 000 tours par minute. Associé à la technologie cyclonique, il génère une puissance d’aspiration de 230 AW. Il est ainsi capable d’aspirer des particules très fines, y compris des bactéries et virus d’une taille de 0,1 micron, soit 700 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu.

Équipé d’un écran LCD, celui-ci donne des informations sur le mode de puissance, mais aussi le nombre et les types de particules aspirées ainsi que l’autonomie restante. À ce propos, le Gen5 Detect Absolut peut fonctionner pendant 70 minutes avec le mode Eco. Avec le mode Auto, l’autonomie descend entre 40 et 44 minutes, tandis que le mode Boost épuise la batterie en 12 à 15 minutes, voire moins sur certaines moquettes ou tapis très épais.

