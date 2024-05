Voici un forfait mobile pas cher avec deux mois offerts, et c’est Bouygues Télécom qui est derrière

Avec l'inflation, le forfait mobile est l'un des postes de dépense sur lequel on cherche à faire des économies et trouver un opérateur qui propose un gros paquet de données pour pas cher est un véritable défi. C'est pourtant ce que propose Source, une filiale de Bouygues Télécom, avec ce nouveau forfait de 80 Go pour seulement 10 euros par mois.

Le marché des MVNO fourmille d’opérateurs aux forfaits mobile pas chers et parmi eux, Source gagne à être connu. Lancée il y a deux ans par Bouygues Télécom, Source se veut être un forfait mobile « responsable et solidaire » qui, s’il prônait autrefois la sobriété numérique, propose aujourd’hui des enveloppes de données de plus en plus généreuses. Proposant au départ un forfait de 10 Go pour 10 €/mois, l’enveloppe est ensuite passée à 40 Go, puis à 80 Go actuellement avec deux mois offerts, et ce pour le même prix.

Que propose un forfait chez Source Mobile ?

Une enveloppe de 80 Go de data dont 10 Go en UE/DROM

Appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau Bouygues Télécom

La possibilité de convertir les Go non consommés en dons pour des associations

Alors que l’enveloppe était auparavant de 40 Go, Source propose désormais son forfait à 10 euros par mois avec une enveloppe de 80 Go de données ! De plus, deux mois d’essai sont offerts à l’activation de la carte SIM en rentrant le code MOOVE2MOISOFFERTSAVRIL24.

Un forfait qui recycle les données non consommées

Source se démarque des autres forfaits mobiles pas chers grâce à son partenariat avec Lilo, le moteur de recherche français et solidaire qui finance des projets sociaux et environnementaux. La filiale de Bouygues Télécom promeut ainsi la possibilité de convertir les données non consommées sur le mois en dons pour des associations. À chaque Go économisé, on reçoit 20 « gouttes ». Ces gouttes sont stockées dans l’application de Source et peuvent ensuite être versées à une ou plusieurs associations au choix parmi une sélection de 1 000 ONG.

Sachant qu’on consomme en moyenne une quinzaine de Go par mois et que le forfait de Source est récemment passé à 80 Go par mois, ça fait un beau paquet de gouttes à donner par mois pour lutter contre la déforestation en Indonésie ou financer les soins d’animaux abandonnés. Pour les baroudeurs, ce forfait propose également une enveloppe de 10 Go consommable depuis l’Europe et les Outre-Mer, il faut donc modérer sa navigation Internet lors des séjours à l’étranger. Ces data sont en 4G et le forfait se bloque une fois l’enveloppe consommée.

Sur le réseau Bouygues Télécom

Étant donné que Source est une filiale de Bouygues Télécom, il s’appuie naturellement sur les infrastructures réseau de ce dernier. D’après les derniers relevés de l’ARCEP, Bouygues Télécom est le réseau n° 2 de France derrière Orange avec une couverture de son réseau en 4G sur 95 % du territoire et auprès de 99 % de la population. D’ailleurs, la qualité du réseau Bouygues Télécom continue de s’améliorer d’année en année, notamment sur la qualité des appels ou les débits internet dans les zones intermédiaires et rurales.

Le forfait Source propose également les télécommunications illimitées sur les appels, les SMS et les MMS, depuis la France métropolitaine et l’Europe et les DROM vers la France métropolitaine. Enfin, le forfait Source est sans engagement et mieux encore, il est possible de suspendre le paiement sur l’application, sans avoir à se justifier, et de le réactiver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plus tard. Le prochain paiement est ensuite appliqué dès la réactivation du forfait.

Comment garder mon ancien numéro ?

Il est possible de garder son ancien numéro de téléphone lorsque l’on change de forfait, et il faut pour cela connaître son RIO. Il s’agit d’une suite de 12 chiffres que l’on peut obtenir par SMS en appelant le 3179. Ensuite, lors de la souscription, il suffit de fournir son RIO afin que l’opérateur se charge du transfert de ligne et de la résiliation avec l’ancien opérateur. Après avoir renseigné ses coordonnées, pièces d’identité et informations bancaires, une carte SIM facturée 9 euros est envoyée par voie postale.

Afin de comparer le forfait mobile de Source avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits mobile les moins chers.

