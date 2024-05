Xiaomi 13T : la Fnac et Darty vous font économiser 200 € sur ce flagship killer

Les smartphones de Xiaomi contenant la lettre T se targuent d’offrir des caractéristiques courantes sur des smartphones vendus largement plus cher. C’est le cas du 13T qui voit aujourd’hui son prix chuter à 449 euros.

La marque Xiaomi a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien équipés à prix raisonnable. C’est le cas par exemple du 13T, qui est un smartphone convaincant pour son endurance, ses performances et sa charge rapide. Et, aujourd’hui, on le trouve avec 200 euros de moins par rapport à son prix de départ.

Les éléments clés du Xiaomi 13T

Un écran Amoled lumineux en QHD+ à 144 Hz

Un processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra

La charge rapide 67 W

Petit plus : une certification IP68 (enfin !) + 4 ans de MaJ majeures

Avec un prix de lancement à 649,90 euros, le Xiaomi 13T est aujourd’hui proposée à 449 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Un smartphone qui n’a pas à rougir face au modèle Pro

Même à côté de la version Pro, le Xiaomi 13T est un téléphone à considérer. Il s’appuie sur une grande dalle Oled de 6,67 pouces (compatible Dolby Vision et HDR10+ et Atmos) avec une définition de 2712 × 1220 pixels pour un contraste infini, mais également une excellente luminosité. Il est même capable de monter jusqu’à 144 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien. Il est adaptatif et peut osciller entre 30, 60, 120 et 144 Hz.

Comme son grand frère, le 13T est composé d’un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x2 de 50 Mpx. Dans l’ensemble, les couleurs sont assez équilibrées et naturelles. En revanche, il a tendance à assombrir ses photos, surtout avec l’ultra-grand-angle. On apprécie toutefois la présence du téléobjectif qui est plutôt satisfaisant.

Avec quelques concessions

À l’intérieur du Xiaomi 13T on retrouve une puce Dimensity 8200 Ultra de chez MediaTeck. Personne n’aura à se plaindre de la puissance de cette puce, même si elles sont quelque peu décevantes, notamment au regard de la concurrence. Le processeur apporte tout de même de la fluidité pour les applications du quotidien, et peut lancer des jeux 3D à 60 FPS avec les paramètres graphiques en « élevé », avec quelques ralentissements.

Sur la partie autonomie, le 13T ne déçoit pas en proposant un accumulateur de 5 000 mAh. Une grosse batterie, donc qui pourra faire tenir le smartphone une bonne journée, voire plus selon votre utilisation. Quant à la charge, avec une puissance de 67 W, l’appareil met une quarantaine de minutes pour passer de 1 % à 100 %. De quoi recharger la batterie très rapidement le matin avant de partir.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur le Xiaomi 13T.

