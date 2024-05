Cette mini enceinte signée Marshall atteint un prix jamais vu chez Boulanger

À la recherche d’une enceinte portable stylĂ©e Ă emmener partout avec vous cet Ă©tĂ©Â ? Ne cherchez plus, la Marshall Emberton II est faite pour vous. Et bonne nouvelle, elle profite d’une importante rĂ©duction chez Boulanger : 89 euros au lieu de 169 euros au moment de sa sortie.

Copie conforme de sa grande sƓur, la mini enceinte Marshall Emberton II prĂ©sente plusieurs amĂ©liorations notables qui en font presque le compagnon d’aventure pour les amateurs de musique et de sortie aux grands airs. CertifiĂ©e IP67, autonomie largement augmentĂ©e et architecture acoustique modifiĂ©e, l’appareil profite d’une jolie rĂ©duction de 80 euros.

Les points forts de la Marshall Emberton II

Un look rock’n’roll indĂ©modable

Un bel Ă©quilibre tonal

Une autonomie séduisante

Au lieu de 169 euros habituellement, la Marshall Emberton II est maintenant disponible en promotion Ă 89 euros chez Boulanger avec le code promo AUDIO10.

La classe dans un format mini

MalgrĂ© son format compact, la Marshall Emberton II fait honneur Ă la marque en reprenant le design carrĂ© avec la couche de cuir noir et les Ă©lĂ©ments dorĂ©s caractĂ©ristiques du constructeur britannique. Et cette deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration fait un grand pas dans la bonne direction par rapport Ă sa grande sƓur avec une certification IP67. De quoi l’emporter sans crainte avec soi au bord de la piscine, voire sous la douche pour les plus mĂ©lomanes. À noter qu’il faudra attendre le sĂ©chage complet du tissu pour que les hautes frĂ©quences passent Ă nouveau.

Bien que trĂšs belle, on n’aurait pas Ă©tĂ© contre l’ajout d’un mousqueton ou d’une dragonne. Cela aurait sans doute nui au style de l’appareil, mais aurait renforcĂ© sa transportabilitĂ©. Fort heureusement, la Marshall Emberton II gomme ce point faible avec une autonomie correcte de 21 heures avec le volume Ă 50% – un peu moins que les 30 heures annoncĂ©s par la marque. Il faudra cependant patienter trois heures pour atteindre la charge complĂšte.

Stylée, mais essoufflée

Pour ce qui est de la partie audio – aspect central pour une enceinte –, Marshall a choisi d’Ă©quiper l’Emberton II de deux petits transducteurs Ă large bande de 4 cm, chacun accompagnĂ© d’un radiateur passif. Pour amĂ©liorer leurs performances dans les hautes frĂ©quences, ces transducteurs sont dotĂ©s d’un double aimant en nĂ©odyme, permettant de se passer de tweeter. Des spĂ©cifications prometteuses, mais qui, malheureusement, ne permettent pas Ă l’Emberton II de briller. Les performances de cette petite enceinte restent limitĂ©es. Elle a en effet du mal Ă reproduire les basses frĂ©quences.

Elle se dĂ©brouille cependant bien sur les aigus et les mĂ©diums, offrant une douceur et une linĂ©aritĂ© apprĂ©ciables. Dans l’ensemble, la Marshall Emberton II bĂ©nĂ©ficie d’un bon Ă©quilibre tonal, mais manque de caractĂšre en raison de ses contraintes physiques. Elle n’est donc qu’en partie adaptĂ©e Ă une utilisation en extĂ©rieur. De plus, la profondeur de la scĂšne sonore est inexistante et la dynamique est dĂ©cevante, donnant une impression de rendu uniformisĂ©. Enfin, elle prĂ©sente quelques dĂ©fauts supplĂ©mentaires : absence de micros et Ă©galiseur limitĂ© Ă trois presets. Des dĂ©fauts qui s’estompent quand son prix baisse fortement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Marshall Emberton II.

Afin de comparer la Marshall Emberton II avec d’autres produits de la mĂȘme catĂ©gorie, nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures enceintes.

