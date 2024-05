Ce chargeur rapide 100 W avec 4 ports est bradé à -20 % sur Amazon

Avec ses quatre ports et sa puissance de charge de 100 W, le chargeur compact Ugreen Nexode est un petit accessoire qui peut vite devenir indispensable au quotidien. En ce moment, un code promo de 20 % sur Amazon permet de faire passer son prix de 59,99 euros à 47,99 euros.

Si vous cherchez à vous équiper d’un nouveau chargeur rapide, autant qu’il soit doté d’une bonne puissance de charge. Et s’il embarque plusieurs ports en prime, pour recharger plusieurs appareils simultanément, c’est encore mieux. Le chargeur Ugreen Nexode de 100 W, avec ses quatre ports (dont 3 USB-C), propose justement tout cela. S’il vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’avoir pour moins de 50 euros.

Les points essentiels de ce chargeur Ugreen Nexode

Une puissance de charge de 100 W

Trois ports USB-C et un port USB-A

Un format compact

Petit chargeur, grosse puissance

Le chargeur Ugreen Nexode appartient à la catégorie des petits modèles. Grâce à son format compact, il peut s’emporter partout très facilement, pratique quand on transporte des appareils qui ont tendance à se décharger trop rapidement. Ne vous méprenez toutefois pas sur cette petite taille : sa puissance de charge n’est en rien petite puisqu’elle s’élève ici à 100 W.

Et si ce modèle Ugreen Nexode est capable de renfermer une telle puissance dans un si petit corps, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. Il est donc possible d’installer bien plus de composants côte à côte et de les inclure dans un espace plus restreint. Ainsi, on profite d’une puissance accrue, mais dans un format mini.

Recharger quatre appareils facilement

Ce chargeur Ugreen Nexode embarque par ailleurs trois ports USB-C et un port USB-A, qui permettent donc au chargeur de recharger plusieurs appareils en même temps. Naturellement, si vous branchez plusieurs smartphones ou PC à ce chargeur simultanément, la puissance de charge sera distribuée entre chaque port. Si vous voulez bénéficier des 100 W, ce qui est idéal pour recharger un MacBook Pro par exemple et lui faire gagner 55 % de batterie en 30 minutes selon la marque, vous devrez brancher votre appareil sur l’un des deux premiers ports USB-C, sans connecter d’autres appareils en parallèle. En revanche, si vous souhaitez tout de même recharger plusieurs appareils en même temps, la répartition des watts variera. Avec les 4 ports sollicités, elle se fera ainsi : 45 W sur le premier port USB-C, 30 W sur le deuxième, 10,5 W sur le troisième et 10,5 W sur le port USB-A. Avec seulement les deux premiers ports USB-C actifs, par exemple, 65 W seront délivrés sur l’un, et 30 W sur l’autre.

Autrement, sachez que ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 4+ / 3.0 et SCP, ce qui offre la possibilité de recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps. Il est toutefois incompatible avec les protocoles WARPcharge (OnePlus), VOOC (OPPO), POCO Super Charge (Xiao Mi) et realme Super Charge.

