Bose QC Earbuds II : -45 % sur les écouteurs sans fil avec la meilleure réduction de bruit du marché

Si Bose ne fait pas partie des premiers arrivés sur le marché des écouteurs sans fil, il en est un acteur clé avec sa gamme des QC Earbuds dont les modèles n'ont jusque-là jamais failli. Les Boses QC Earbuds II sont d'ailleurs parmi les écouteurs sans fil les plus réputés grâce à une excellente réduction de bruit active et en ce moment, ils sont disponibles avec un étui en tissu à 179,99 euros au lieu de 329,99 euros chez plusieurs marchands.

Quand bien même les Bose QC Ultra Earbuds sortis l’année dernière sont censés remplacer les Bose QC Earbuds II, ces derniers restent intéressants à plus d’un titre et tout aussi performants que leur successeur sur bien des aspects. Aujourd’hui encore, deux ans après leur sortie, il est compliqué d’y trouver à redire, que ce soit sur les performances sonores, l’autonomie et surtout la réduction de bruit active. En ce moment, il est possible de retrouver les Bose QC Earbuds II encore moins chers que lors des derniers French Days, et avec un étui en tissu en bonus !

Les Bose QuietComfort Earbuds II en bref

Des écouteurs sans fil compacts et confortables

De bonnes performances sonores

L’une des meilleures réduction de bruit du marché

Une excellente autonomie

Au lieu de 329,99 euros habituellement, les Bose QC Earbuds II avec leur étui en tissu sont maintenant disponibles en promotion à 179,99 euros chez Amazon ainsi que chez Boulanger.

De petits écouteurs qui ont beaucoup d’énergie

Autrefois discret sur le marché des écouteurs sans fil, Bose s’est rapidement imposé avec sa gamme des QC Earbuds dont voici la deuxième génération. Par rapport à leur prédécesseur, les Bose QC Earbuds II ont subi une véritable cure d’amaigrissement, ils sont plus compacts et plus légers avec un poids de seulement 6,2 g par écouteur. Le poids est également mieux réparti qu’avant grâce au rétrécissement de la tige. La partie design aurait été impeccable si le boîtier était mieux fini, celui-ci présente un peu de jeu au niveau du couvercle.

S’ils sont petits, les Bose QC Earbuds II ne manquent pas pour autant d’énergie. Le constructeur américain avance une autonomie de six heures par charge avec l’ANC ou le mode Transparence activé. Lors de notre test, ils ont tenu exactement 6h51 avec le volume à 70 %, la réduction de bruit active poussée au maximum et le codec AAC, la promesse est donc largement tenue. Le boîtier fournit quant à lui trois recharges supplémentaires, faisant passer l’autonomie totale à théoriquement 24 heures.

Une bulle de tranquillité grâce à une excellente ANC

Que ce soit pour ses casques ou ses écouteurs sans fil, Bose a depuis longtemps été réputé pour la qualité de sa réduction de bruit active. À leur sortie, les Bose QC Earbuds II sont réputés pour tenir la dragée haute aux Apple AirPods Pro 2 dans ce domaine. La différence est que ces derniers proposent une meilleure réduction dans les fréquences aigües tandis que les Bose QC Earbuds II se débrouillent mieux avec les fréquences graves qui peuvent être réduites jusqu’à -40 dB et -27 dB dans les fréquences médiums. L’ANC s’étale sur 11 niveaux, le niveau 1 correspondant au mode Transparence.

Pour ce qui est de la partie audio, les Bose QC Earbuds II embarquent les mêmes transducteurs que leur prédécesseur et supportent les codecs Bluetooth AAC et SBC. En revanche, ni l’aptX ni le multipoint ne sont présents. Du côté de la signature sonore, on retrouve la patte de Bose avec une belle mise en avant des médiums et des graves, cela se traduit par des basses profondes et des voix mises en valeur à l’écoute. Quant aux fréquences aigües, elles sont plus en retrait mais suffisamment présentes pour ajouter un peu de détails aux morceaux.

