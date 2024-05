Ce tout nouveau TV QLED 4K Samsung de 65 pouces (120 Hz) coûte déjà 200 € de moins

Idéal pour les films et séries ainsi que pour le gaming, le nouveau TV QLED Samsung TQ65Q70D est un modèle idéal pour celles et ceux qui recherchent un grand téléviseur bien complet. Malgré sa configuration solide, il n'est pas trop hors de prix puisque grâce à une ODR de 200 euros, il peut vous revenir à 619,99 euros au lieu de 819,99 euros chez Cdiscount.

Les téléviseurs de 65 pouces sont aujourd’hui les plus recherchés sur le marché. Et quand ils bénéficient d’une technologie d’image permettant d’offrir des images bien détaillées et un excellent niveau de contraste, c’est encore mieux. C’est justement le cas du tout récent TV QLED Samsung TQ65Q70D, qui fait partie des dernières références du constructeur sud-coréen. Ce dernier n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié en dotant son modèle de ports HDMI 2.1, d’un traitement additionnel permettant d’augmenter la fluidité de l’écran ou encore en l’équipant de ses meilleures technologies audio. Bref, une référence qui devrait plaire autant aux gamers qu’aux amateurs de séries et de films, et que l’on trouve actuellement à moins de 620 euros.

Les points forts du TV QLED Samsung TQ65Q70D

Une dalle QLED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10+

Quatre ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 819,99 euros, le TV QLED Samsung TQ65Q70D 2024 peut en ce moment vous revenir à 619,99 euros chez Cdiscount grâce à l’ODR de 200 euros valable jusqu’au 25 juin 2024.

Un grand écran riche en contrastes

Comme à son habitude, Samsung a misé sur un design élégant tout en sobriété pour son récent modèle TQ65Q70D, qui dispose d’un écran fin dont l’épaisseur ne dépasse pas les 26 mm. C’est en son centre que l’on trouve son véritable atout : sa dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) de 65 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour les séances films et séries. La cerise sur le gâteau, c’est la technologie QLED qui est bien présente ici et qui offre de beaux contrastes, des couleurs riches et un bon niveau de luminosité.

Le TV embarque également un processeur Quantum Processor 4K qui se charge de son côté de transformer tous les contenus en 4K en plus d’optimiser les réglages de son et de luminosité. Par ailleurs, le TV prend en charge les normes HDR10, HDR10+ ou encore HDR10+ Adaptative, mais toujours pas de Dolby Vision à l’horizon. Le modèle TQ65Q70D nous fait tout de même profiter d’une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 100 Hz, qui peut même grimper à 120 Hz grâce au traitement additionnel Motion Xcelerator. De quoi ravir les gamers. Côté audio, les technologies OTS (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, et Q-Symphony, qui permet de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son de la marque avec ceux du TV, sont aussi disponibles pour améliorer l’expérience.

Du gaming dans les meilleures conditions

Le TV est également taillé pour le jeu vidéo puisqu’il est équipé de quatre ports HDMI 2.1, une connectique indispensable pour jouer sur une console next-gen, qui autorisent en plus la 4K@120Hz. Ajoutons à cela la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet, ainsi que le VRR (Variable Refresh Rate) qui combat les déchirures d’écran, et vous serez parés pour des parties fluides sans aucun retard à l’affichage ou flous de mouvement. L’AMD FreeSync est aussi de la partie, de même que le Gaming Hub.

Enfin, le TV tourne sous Tizen OS, qui donne accès à une foule d’applications phares, les plateformes de streaming en tête. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby permettent de leur côté de contrôler le TV à la voix. À noter aussi que le téléviseur intègre un hub SmartThings qui permet de piloter tous les appareils compatibles avec les normes Matter et HCA.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K Samsung du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.