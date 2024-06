Xiaomi Poco F6 Pro : ce nouveau flagship killer sous Snapdragon 8 Gen 2 est déjà moins cher

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un smartphone fraîchement sorti qui a de quoi plaire : puce Snapdragon 8 Gen 2, dalle Amoled en QHD et charge rapide 120 W. Aujourd’hui, on le trouve en promotion à moins de 500 euros, avec une montre connectée offerte.

Annoncé il y a peu, le Xiaomi Poco F6 Pro est un smartphone qui mise tout sur les performances. Pour cela, il s’appuie sur une puce Snapdragon performante, avec à la clé un bel affichage, une autonomie musclée et un design audacieux. Et s’il vient d’être lancé, on le trouve déjà 80 euros moins chers avec, en prime, une montre connectée offerte.

Les atouts du Xiaomi Poco F6 Pro

Une dalle Amoled de 6,67 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide 120 W

Avec un prix de lancement à 579,90 euros, le Xiaomi Poco F6 Pro est actuellement en promotion à 499,90 euros sur le site de la marque, avec en prime la Redmi Watch 3 Active offerte.

Un design atypique, qui ne plaira pas à tout le monde

Comme les générations précédentes, le nouveau Xiaomi Poco F6 Pro ne passe pas inaperçu, notamment avec son module photo bien mis en avant. Au dos du smartphone, on trouve une texture qui imite la pierre et réagit à la lumière avec des jeux de reflets. Cette finition en plastique donne une impression un peu cheap en main, malgré l’avantage de réduire les traces de doigts grâce au revêtement mat.

À l’avant, le F6 Pro possède un grand écran de 6,67 pouces, très lumineux avec des bords fins. Son écran Amoled est d’excellente qualité avec sa définition QHD et propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une navigation fluide. Côté photo, on a droit à trois caméras arrière (un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx) et d’un capteur selfie de 16 Mpx à l’avant. Bien que ces caractéristiques soient plutôt bonnes sur le papier, il ne faudra pas s’attendre à de très bonnes performances.

De la puissance à revendre

Le Poco F6 Pro mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 8 Gen 2, compatible 5G, qui se montre particulièrement efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. Lors de notre prise en main, nous avons pu faire tourner Genshin Impact sans le moindre problème, dans de très bonnes conditions. En termes de logiciel, le Poco F6 Pro tourne sous HyperOS, une interface complète et bien pensée, mais qui arrive avec une trentaine d’applications préinstallées… La bonne nouvelle, c’est que Xiaomi assure jusqu’à 3 ans mises à jour du système Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Une amélioration par rapport au modèle précédent.

L’autonomie n’est pas en reste non plus avec une batterie de 5 000 mAh, le Poco F6 Pro peut tenir une bonne journée sans sourciller. Si toutefois vous avez une utilisation plus intensive, sachez qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 120 W qui permet de passer de récupérer 100 % de batterie en moins de 20 minutes.

Découvrez notre prise en main du Xiaomi Poco F6 Pro pour en savoir plus.

Si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, mais que vous souhaitez découvrir d’autres références conçues par la marque, voici notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi pour vous aider à faire votre choix.

