Cette barre de son JBL booste le son de votre TV pour pas cher grâce à cette offre chez E.Leclerc

Si vous souhaitez améliorer le son de votre TV à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, la JBL SB 550 est à seulement 149 euros, au lieu de 229 euros habituellement.

Sauf quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissée sur les téléviseurs. L’ajout d’une barre de son est donc un atout non négligeable pour apporter une meilleure expérience audio à la maison. JBL propose des produits avec un bon rapport qualité-prix, à l’image de sa référence SB 550, accompagnée d’un caisson de basses sans fil, qui coûte moins de 150 euros aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de la JBL SB 550

Une barre de son avec une puissance de 250 W

Avec un rendu sonore 3.1

Compatible Dolby Audio et Bluetooth

Avec un prix barré à 229 euros, la barre de son JBL SB 550 est désormais proposée à 149 euros seulement sur le site E. Leclerc.

Un bon rendu sonore malgré son petit prix

La barre de son JBL SB 550 est peut-être loin des barres de son premium, mais elle offre un rendu audio de bonne qualité. Pour cela, elle peut compter sur un caisson de basse sans fil qui délivre des basses riches et profondes, tandis que son rendu sonore 3.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Pour favoriser l’immersion, le modèle SB 550 dispose de haut-parleurs avec une puissance totale de 250 W. Un canal central dédié permet une meilleure clarté des dialogues du téléviseur et des films. Pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS: X, mais on apprécie, qu’elle soit compatible avec le son en Dolby Digital qui va donner un effet surround.

Une barre de son qui se fond dans le décor

En dehors de ses performances, c’est une barre de son au look moderne avec lignes épurées et minimalistes. L’appareil peut se glisser facilement sous un téléviseur, sans qu’elle empiète sur le bas de l’image avec ses dimensions de 950 × 64 × 80 mm. Concernant le caisson de basses fourni avec, celui-ci est sans fil, et pourra donc aisément se synchroniser avec la barre de son tout en étant placé sur le sol.

Grâce à sa compatibilité Bluetooth, il sera possible de diffuser le son de votre téléphone dessus pour que la barre de son devienne une enceinte. Enfin, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée HDMI 1.4, une sortie HDMI ARC, une entrée numérique optique, un port USB type A et d’une prise mini jack 3,5 mm.

