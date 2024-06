Amazon propose une offre laptop gaming à ne pas louper pour les petits budgets

Il est compliqué de trouver un bon PC portable gamer à moins de 1 000 euros, mais avec sa gamme LOQ, Lenovo propose des configurations au meilleur rapport qualité-prix, et ce sans faire de sacrifices sur les performances. Ainsi, il est possible de mettre la main sur ce Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4050 pour moins de 1 000 euros, et même à 749,99 euros grâce à cette promotion sur Amazon.

Lenovo se distingue sur le marché des PC portables gaming principalement grâce à sa gamme Legion qui réunit des configurations haut de gamme, tandis que la gamme LOQ fait de plus en plus parler d’elle. Cette dernière réunit des PC portables proposés au meilleur rapport performances/prix possible, et s’il y a des sacrifices, ce n’est certainement pas au niveau des performances. Ce Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4050 en est la preuve, de plus, il profite d’une réduction de 25 %.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en quelques points

Un design simple avec ce qu’il faut de connectique

Un combo RTX 4050 + Intel Core i5 de 12e génération

Avec un écran en Full HD et rafraîchi à 144 Hz

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion à 749,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo LOQ 15IRH8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Lenovo LOQ 15IRH8 au meilleur prix ?

Un laptop sans chichis qui va droit au but

Pour proposer le meilleur rapport performances/prix possible sur ses laptops LOQ, Lenovo fait tout d’abord des concessions sur le design. Le châssis est en plastique et seul un logo imprimé sur la capot permet de l’identifier, au point où on en est, on est content d’avoir un peu de RGB sur le clavier. Le problème avec le plastique est qu’il dissipe plus difficilement la chaleur, sans compter que la ventilation est bruyante. Au moins, la connectique est complète avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.0, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

Lenovo fait également quelques économies sur la qualité de l’écran de 15,6 pouces. Il s’agit d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un bon taux de rafraîchissement de 144 Hz, c’est juste ce qu’il faut pour profiter de certains jeux comme les FPS ou les jeux de course dans des conditions optimales. En revanche, nos mesures accusent un écran un peu terne avec une couverture de 60 % de l’espace sRGB et une luminosité qui peine à atteindre les 350 cd/m², cela reste toutefois acceptable si l’on veut profiter de la RTX 4050 à ce prix.

Une configuration petit prix capable de lancer les jeux AAA

Ce Lenovo LOQ 15IRH8 s’appuie sur une RTX 4050, le modèle d’entrée de gamme de la série des RTX 4000 commercialisée l’année dernière. Globalement, ces cartes graphiques sont plus puissantes que les RTX 3000, plus efficaces en ray-tracing et maîtrisent mieux leur consommation énergétique, tout cela grâce à la nouvelle architecture Ada Lovelace. La RTX 4050 est capable de lancer les derniers jeux AAA en 1080p et même de profiter du ray-tracing et du DLSS 3, il faut toutefois s’attendre à une baisse de FPS sur les gros jeux si l’on utilise ces fonctions.

Avec la RTX 4050, le constructeur chinois dote sa configuration d’un Intel Core i5-12450H, un processeur à huit cœurs cadencé jusqu’à 4,4 GHz en mode turbo boost. Il est accompagné par 16 Go de RAM et d’une puce Intel UHD Graphics qui prend la main sur les travaux graphiques légers comme le montage vidéo et la retouche photo. Niveau autonomie, la batterie de 60 Wh fait tourner la machine quatre à cinq heures, une durée commune pour ce type de laptop. Enfin, il faut savoir que ce Lenovo LOQ 15IRH8 est livré sans OS, il faut donc investir dans une licence d’exploitation pour l’utiliser pleinement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo LOQ 15.

Afin de comparer le Lenovo LOQ 15IRH8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.