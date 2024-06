La Fnac retire 230 € à ce bon Chromebook Plus Acer, doté d’un i3 12e gen

On trouve des ordinateurs portables bien équipés sans à devoir débourser une grande somme, comme c'est le cas de modèle Vero 514 d'Acer. Un Chromebook qui se montre efficace au quotidien avec sa puce i3 de 12ᵉ gen et ne coûte plus que 319 euros grâce à cette offre.

Les Chromebooks sont des machines généralement très appréciées par les étudiants ou encore les travailleurs qui ont besoin d’un laptop idéal pour de la bureautique légère. Ils sont d’ailleurs une bonne alternative aux PC portables sous Windows, d’autant plus qu’ils sont souvent bien plus abordables. Les Chromebook Plus offrent plus de puissance, une interface repensée et des fonctions autour de l’IA, et l’Acer Vero 514 en fait partie et coûte moins de 320 euros grâce à cette offre Fnac.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Chromebook Plus Vero 514

Un laptop compact avec un écran 14 pouces en FHD

Une puce Intel i3-1215U avec ChromeOS aux commandes

Une autonomie satisfaisante et la charge rapide

Vendu habituellement à 549,99 euros, le PC portable Acer Chromebook Plus Vero 514 tombe à 319,99 euros sur le site de la Fnac grâce à une ODR de 50 euros.

Un laptop endurant, facile à transporter

L’Acer Chromebook Plus Vero 514 est idéal pour les travailleurs nomades ou les étudiants. C’est en grande partie pour son poids très contenu (1,5 kg) et son épaisseur peu élevée, des données qui suffisent à le ranger dans la catégorie des laptops compacts. Son châssis accueille une bonne connectique, avec deux ports USB-C, un port HDMI, un port USB-A et un port jack. Quant à l’affichage, on a droit à une dalle LCD Full HD de 14 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour travailler efficacement.

Réputés pour leur endurance, ce laptop d’Acer ne déroge pas à la règle et promet 10 heures d’autonomie. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais pour un usage bureautique, c’est tout à fait honorable. . Vous pourrez passer la journée sereinement loin du chargeur, mais dans le cadre d’un usage plus intensif, sachez qu’il est aussi compatible avec la charge rapide (50 % en 30 minutes).

Une configuration simple, avec un OS vraiment pratique

Il n’est pas rare de trouver des PC Chromebook intégrant des puces Intel Celeron ou Pentium, des processeurs assez faiblards. Heureusement, le Vero 514 est mieux équipé et intègre un Intel Core i3-1215U à 6 cœurs, avec une fréquence de base à 1,2 GHz pouvant booster à 4,4 GHz. Le tout est couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage NVMe. Concrètement, cette machine n’est pas un monstre de puissance, mais elle sera appréciée des (télé)travailleurs et des étudiants. Ils pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique, à la navigation web ou encore de jeux 2D.

Si vous êtes plus familier avec Windows, le système d’exploitation conçu par Google n’en est pas moins intéressant. Ce dernier offre une interface épurée et agréable à utiliser. ChromeOS plait pour sa simplicité et sa réactivité, et assure une bonne expérience de navigation pour les utilisateurs. Tous les services de Google (Drive, Docs, Photos etc) sont disponibles et synchronisés avec vos données. L’OS donne bien évidemment accès au Play Store et donc à un grand nombre d’applications téléchargeables, comme Spotify ou Netflix.

Si cet ordinateur portable ne correspond pas à vos besoins, et que vous souhaitez voir ce que propose la concurrence, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

