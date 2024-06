Moins de 2 €/mois pour un forfait mobile 5 Go, voici la nouvelle offre de cet opérateur sur le réseau Bouygues

Il n'est pas nécessaire de payer une blinde son forfait, d'autant plus si l'on n'utilise jamais jusqu'au bout son enveloppe de données mobiles, notamment les personnes qui utilisent leur smartphone uniquement pour passer des appels. Pour ces dernières, Cdiscount Mobile vient de lancer un forfait très petit prix : 5 Go pour même pas 2 euros par mois !

Nous consommons en moyenne une quinzaine de Go par mois et si certaines personnes ont besoin de forfaits à 100 Go, car elles sont souvent en déplacement, d’autres qui ne naviguent quasiment pas sur Internet lorsqu’elles ne sont pas connectées à leur hotspot personnel peuvent se rabattre sur les mini-forfaits mobile tel que celui-ci. Une offre à considérer si l’on cherche à faire des économies !

Ce que propose ce forfait Cdiscount Mobile

Une enveloppe de 5 Go de data en 4G en France

La même quantité en Europe et dans les DOM

Toujours avec les télécommunications illimitées

Sur le réseau Bouygues Télécom

Du 6 juin au 12 juin, Cdiscount Mobile propose un nouveau forfait de 5 Go à seulement 1,99 euro par mois. Vous avez donc tout une semaine pour en profiter.

Un petit forfait à tout petit prix

5 Go, ça part très vite. Ce forfait Cdiscount Mobile s’adresse donc essentiellement aux personnes qui ne consomment presque pas de données mobiles, donc en n’étant pas connectées à leur point Wi-Fi personnel. C’est particulièrement utile pour les personnes qui utilisent leur smartphone uniquement pour appeler, envoyer des messages, et rien d’autre. Pour celles qui veulent limiter leur consommation, on peut toujours vérifier sur son smartphone quelles applications consomment le plus de data et restreindre leur usage en données mobiles.

En plus de cette enveloppe de 5 Go en 4G à utiliser en France, ce forfait Cdiscount Mobile propose également une autre enveloppe de 5 Go à utiliser en itinérance en Europe ou dans les DOM. À moins d’avoir un point Wi-Fi auquel se connecter, il faut là aussi être très attentif à sa consommation et se limiter à l’envoi de messages ou à la navigation sur des sites de tourisme. Si jamais la barre des 5 Go est dépassée, il n’y a pas de surfacturation et le débit est simplement réduit.

Sur l’un des meilleurs réseaux de France

Cdiscount Mobile étant une filiale de Bouygues Telecom, il s’appuie totalement sur l’infrastructure réseau de ce dernier afin de prodiguer ses services. D’après les derniers relevés de l’ARCEP, le réseau 4G de Bouygues Telecom est le deuxième meilleur de France et de Navarre, juste derrière celui d’Orange. L’opérateur couvre 95 % du territoire métropolitain et 99 % de sa population, il continue aujourd’hui encore de s’améliorer, que ce soit sur la qualité des appels ou celui de la connexion Internet en zone rurale.

Enfin, on retrouve comme d’habitude les télécommunications illimitées, qu’il s’agisse des appels, des SMS ou des MMS. Cela s’applique autant depuis le territoire métropolitain que depuis les DOM et la trentaine de destinations européennes prises en compte par Cdiscount Mobile. Mais « illimité » est un bien grand mot, pour ne pas dire un terme marketing. Il existe bien une limite de trois heures par appel et de 129 destinataires de SMS par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Pour changer de numéro, vous devrez rajouter 5 euros au total de votre commande (au lieu de 10 euros) pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

