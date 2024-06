Seulement 16 € pour un bracelet connecté fait pour le sport, c’est aussi ça le rapport qualité-prix imbattable de Xiaomi

En plus de ses bracelets connectés Smart Band, Xiaomi propose une gamme plus abordable avec la dénomination « Active ». Au prix de quelques concessions sur la qualité de l'écran et le choix des entraînements, Xiaomi est en mesure de proposer un bracelet connecté à un rapport qualité-prix imbattable. Son modèle le plus récent, le Xiaomi Smart Band 8 Active, est disponible à 16,79 euros au lieu de 29,99 euros chez Amazon.

Le Xiaomi Smart Band 8 Active est l’un des derniers bracelets connectés du constructeur chinois, ce modèle est d’entrée de gamme et est donc plus accessible au prix de quelques concessions comme l’absence d’écran AMOLED. Il propose toutefois un éventail complet de fonctionnalités, et puis, c’est un beau cadeau à faire pour les papas qui font du sport de temps en temps. Aujourd’hui, le Xiaomi Smart Band 8 Active est d’ailleurs disponible avec une réduction de 44 % grâce à un code promo.

Le Xiaomi Smart Band 8 Active en quelques mots

Un bracelet fin avec un écran de 1,47 pouce

Plus de 50 modes sportifs avec quelques fonctions santé

Une autonomie de deux semaines

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Band 8 Active est maintenant disponible en promotion à 16,79 euros chez Amazon avec le code promo C85BFAVI.

Un bracelet d’entrée de gamme avec un bel écran

Le Xiaomi Smart Band 8 Active arbore un design similaire à celui du Band 8 Active, hormis que l’écran est ici rectangulaire au lieu d’être ovale et qu’il ne dispose pas d’une dalle AMOLED, mais d’une dalle TFT avec un revêtement anti-traces de doigt. Cette dernière est en définition 172 x 320 pixels et sa luminosité est capable d’atteindre un pic de 500 cd/m². Quant au bracelet en silicone, il est léger et agréable à porter. Le boîtier est doté d’une certification 5 ATM, ce qui permet de le porter dans une piscine à faible profondeur.

Pour un bracelet connecté d’entrée de gamme, le Xiaomi Smart Band 8 Active est sacrément endurant. D’après le constructeur chinois, sa batterie à charge magnétique de 210 mAh est capable de fonctionner pendant 14 jours en usage normal sur une seule charge. On n’est pas loin du Xiaomi Smart Band 8 qui dispose d’une autonomie de 16 jours sans le Always-On. Pour ce qui est de la recharge, il lui faut deux heures pour une recharge complète.

Des fonctionnalités poussées pour son prix

Le Smart Band 8 Active propose une cinquantaine de modes sport dont une dizaine de modes d’entraînement professionnels tandis que le bracelet classique propose pas moins de 150 modes sport. Toutefois, au vu de son rapport qualité-prix, le Smart Band 8 Active reste bien avantageux. Coureur du dimanche ou nageur professionnel, chacun devrait y trouver son compte. Mais il faut pointer l’absence de puce GPS rendant toute géolocalisation impossible, il faut donc passer par son smartphone afin d’avoir un suivi précis.

Afin de mesurer les performances de son porteur, le Xiaomi Smart Band 8 Active embarque un accéléromètre ainsi qu’un capteur PPG qui se charge de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang. C’est suffisant pour analyser ses performances lors de ses séances de sport, mais aussi assurer quelques mesures de santé comme le suivi du sommeil, du niveau de stress ou encore celui du cycle menstruel. Il est ensuite possible de consulter ces données sur l’application Mi Fitness et même y recevoir des conseils pour améliorer la qualité de son sommeil.

Afin de comparer le Xiaomi Smart Band 8 Active avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs bracelets connectés du moment.