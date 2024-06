Voilà le pack parfait et pas cher pour une surveillance en continu : 2 caméras + panneau solaire à -36 %

Une caméra de surveillance est bien utile pour surveiller les alentours de son domicile. En ce moment, un pack Eufy, incluant deux caméras extérieures et des panneaux solaires, revient à 179 euros contre 279 euros de base.

Les caméras de surveillance connectées sont des petits objets qui vous permettent de surveiller votre domicile à distance. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone. Ces caméras rassurent, et c’est bien pour cela qu’elles ont autant de succès aujourd’hui. Il n’est pas rare de retrouver des packs à prix intéressants, comme celui-ci incluant 2 caméras extérieures avec des panneaux solaires avec 36 % de remise.

Ce qu’il faut retenir de ce kit EufyCam 2C

Deux caméras extérieures résistantes

Filment en 1080p avec une vision nocturne

Des panneaux solaires pour une bonne endurance

De base à 279,99 euros, le lot de deux caméras EufyCam 2C avec panneau solaire est remisé à 179,99 euros sur Amazon.

Le même kit existe en 4K et se trouve aussi en promotion à 229 euros au lieu de 349 euros de base sur Amazon.

Des caméras endurantes faciles à installer

Dans ce pack, on retrouve deux caméras de surveillance sans fil : les EufyCam 2C. Elles fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 180 jours, soit 6 mois d’utilisation d’après le constructeur. Mieux encore, leur batterie pourra également être rechargée avec l’énergie solaire grâce au panneau solaire fourni dans ce kit. Une alimentation en continu donc, qui permet aux caméras de rester chargé en permanence. Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Pour l’installation, elle se fait simplement. Les deux caméras peuvent être placées n’importe où grâce à leur petite taille et à leur conception sans fil. Pas d’inquiétude à avoir non plus sur sa robustesse. Avec sa certification IP67, les caméras de la marque Eufy sont capables de résister aux intempéries et supportent aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

Une bonne qualité d’image grâce aux projecteurs intégrés

Si certaines caméras sont capables de filmer jusqu’en 4K, la Eufycam 2C se contente d’une définition en 1 080p, et c’est plutôt efficace. Elle suffit pour reconnaître un visage, et grâce au champ de vision à 140°, la caméra est capable de couvrir un périmètre plus large. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais et c’est réussi. Les deux caméras sont aidées par un projecteur intégré, pratique pour éclairer une zone. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Avec l’application, vous êtes alertés via une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par les caméras. La marque assure qu’elles distinguent bien les fausses alertes, et ce, grâce à une IA qui permet de détecter une présence humaine. À travers l’app, il sera possible de définir vos propres zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Bien sûr, il est possible de voir en direct le flux vidéo. Vous pouvez aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Alexa et Google Assistant sont également de la partie. Et si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

Si vous souhaitez comparer la solution Eufy avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.