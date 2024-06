Une enceinte Bluetooth pour cet été ? En voici une à seulement 23 € grâce à cette offre Amazon

Si vous souhaitez vous offrir une enceinte portable pratique et résistante pour profiter d'un fond musical lors de vos sorties à la plage ou à la piscine cet été, pourquoi ne pas vous diriger vers la Anker Soundcore 2 ? En plus, elle est vraiment peu chère actuellement : Amazon la propose à seulement 23,99 euros au lieu de 45,99 euros.

Pour bien des personnes, une enceinte Bluetooth nomade que l’on peut facilement transporter avec soi est un indispensable des vacances. Rendre les escapades à la plage ou à la piscine plus festives grâce à un fond musical est, il faut le dire, toujours plus appréciable. L’Anker Soundcore 2 peut par exemple être celle qui vous accompagnera durant vos sorties, tant elle présente nombre d’atouts : bonne autonomie, résistance aux projections d’eau, format compact, bonne restitution des basses… Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est vraiment abordable grâce à une réduction de près de 50 %.

Les points forts de l’enceinte Anker Soundcore 2

Un format compact

Une certification IPX7

La technologie Bass-Up

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 45,99 euros, puis réduite à 29,99 euros, l’enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 est désormais proposée à 23,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de 20 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une petite enceinte bien solide

L’enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 se présente sous la forme d’un petit pavé rectangulaire qui tient très bien en main, en grande partie grâce à son poids plume de 356 g seulement. Son revêtement en caoutchouc solide et résistant offre quant à lui une sensation agréable au toucher. Mais le point le plus important de ce design, c’est sans aucun doute cette certification IPX7 : l’enceinte est donc capable de résister aux projections d’eau ou encore à la pluie. La poser près d’une piscine ne devrait donc pas vous filer de sueurs froides, mais on évitera tout de même de l’immerger dans l’eau, pour ne pas risquer de l’abîmer sérieusement.

Par ailleurs, la marque a pensé à l’équiper de petits patins antidérapants pour renforcer son adhérence ; un très bon choix, même si la forme de parallélépipède rectangle de l’enceinte lui assure déjà une bonne stabilité sur une surface plate.

Endurante et équilibrée

Côté audio, l’enceinte Anker Soundcore 2 promet un rendu plutôt équilibré. Il est toutefois possible de profiter de graves bien plus présents et riches en activant la technologie BassUp. Mais ne vous attendez pas non plus à la délivrance d’un son ultra-puissant : avec sa puissance de 12 watts et ses deux haut-parleurs, la Soundcore 2 ajoutera un petit fond sonore agréable à vos séances de travail ou de loisirs en extérieur, mais il ne faudra pas seulement compter sur elle pour sonoriser une grosse soirée, par exemple. De plus, attention aux distorsions et aux saturations qui peuvent être observées si le volume est poussé à son maximum.

Autrement, côté connectivité, l’Anker Soundcore 2 bénéficie du Bluetooth 4.2 et s’appaire sans difficulté, mais attention, il n’est pas possible de connecter deux appareils en même temps. La connexion est avant tout bien stable jusqu’à 20 mètres, ce qui est un très bel atout. La plus grosse qualité de cette enceinte reste tout de même son excellente autonomie, qui peut atteindre 24 heures, mais seulement si le volume n’est pas trop haut. La durée d’écoute sur une charge dépendra donc naturellement de votre utilisation.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles nomades que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.