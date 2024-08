Xiaomi Poco M6 : ce bon smartphone entrée de gamme est à 85 € au lieu de 169 €, c’est moitié prix !

Les Poco de Xiaomi sont des smartphones mêlant concessions et efficacité, ils sont intéressants si l’on recherche un smartphone équilibré sans casser sa tirelire. En ce moment, le Xiaomi Poco M6 est remisé à 85 euros grâce à un code promo, au lieu de 169 euros en temps normal.

Xiaomi Poco M6 // Source : site officiel

Quand bien même certains smartphones proposés par Xiaomi sont à des prix très abordables, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils ne valent pas le coup. La preuve en est avec ce Poco M6 : un smartphone avec une configuration qui contentera les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien. D’ailleurs, aujourd’hui, il coûte deux fois moins cher.

Les atouts du Xiaomi Poco M6

Un écran Full HD+ de 6,79 pouces rafraichis à 90 Hz

Une puce entrée de gamme : Helio G91-Ultra

Une batterie de 5 030 mAh associée à un chargeur 33 W

Le Xiaomi Poco M6 (6 + 128 Go) est proposé à 169,90 euros, mais grâce au code 8FR12, le smartphone revient à seulement 85,30 euros sur AliExpress.

Prix final du Poco M6 de Xiaomi après avoir utilisé le code promo // Source : capture d’écran sur le site AliExpress.

Un grand smartphone avec quelques concessions

À côté du modèle Pro, le Xiaomi Poco M6 se contente d’un affichage LCD avec une définition FHD+. Il a le mérite d’offrir un grand écran de 6,79 pouces qui sera agréable pour regarder du contenu vidéo et aussi très fluide avec du 90 Hz, pour naviguer dans l’interface. Son design somme toute classique, fonctionne bien avec des bords arrondis et un écran percé au milieu. L’arrière du téléphone est tout même plus sobre qu’auparavant, et se pare même d’un dos en verre pour un effet plus premium. Poco oblige, on retrouve le logo bien visible sur le module photo.

Sur le volet photo, il ne sera pas le meilleur dans ce domaine, mais il arrivera à proposer des clichés corrects de jour. Ses capteurs photos sont composés d’une caméra principale de 108 mégapixels, et d’un mode macro de 2 mégapixels. Il manque clairement de polyvalence, et le deuxième capteur s’avère inutile.

Efficace pour un usage classique

Pour fonctionner efficacement, le Poco M6 s’appuie sur un processeur Helio G91-Ultra, accompagné de 6 Go de mémoire vive. Une configuration qui n’est pas sans quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, il ne vous fera pas faux bond au quotidien pour gérer les tâches classiques (navigation, multitâches). Oubliez les jeux gourmands, à moins de vous contenter de 30 FPS et d’une qualité graphique faible. À noter, ce modèle est livré avec HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi.

L’autonomie n’est pas un point négligé par la firme chinoise. Le Poco M6 intègre une batterie conséquente de 5 030 mAh, pour le faire tenir une journée et demie, voire deux. Pour celle et ceux dont l’utilisation est plus intensive, sachez que l’appareil est compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W. Vous allez donc pouvoir récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin — 50 % d’autonomie en 30 minutes.

