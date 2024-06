Ce TV Mini-LED 4K géant de 85 pouces se négocie avec plus de 600 € de remise aujourd’hui

Vous cherchez le plus grand TV possible au meilleur prix pour regarder l’Euro ? Ce TV Qled de géant de 85 pouces de chez TCL fera sans doute largement l'affaire, surtout au prix de 1 391 euros au lieu de 1 990 euros.

Connu pour ses fameux TV Qled, le constructeur TCL continue de proposer des dalles de qualité tout en conservant un bon rapport qualité-prix. C’est le cas du modèle 85C849, qui cumule les bons points : avec un dalle 4K Mini LED 144 Hz de 85 pouces, il propose une excellente expérience de visionnage et il devient plus envisageable d’investir dans ce TV avec 600 euros de moins.

Les points forts du TCL 85C849

Une surface d’affichage gigantesque sur 85 pouces

Qled compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une smart TV fluide, avec des ports HDMI 2.1

Au départ à 1 990 euros, le téléviseur TCL Mini LED 85C849 revient bien moins cher sur le site Boulanger : grâce à 15 % de remise immédiate (une fois dans le panier) et une ODR de 300 euros, le TV revient à 1 391,50 euros.

Du Mini LED + Qled sur une énorme diagonale

Le TCL 85C849 se présente sous la forme d’un écran très fin encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. La pièce maîtresse de ce design reste tout de même la taille de cet écran : on a ici droit à une dalle de 85 pouces, soit une taille plus que considérable, qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma comme seul un rétro-projecteur pourrait le faire. Il convient de s’assurer avant l’achat que vous possédez la place nécessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul. Un écran de 85 pouces demande en effet un recul d’au moins 250 cm.

Parmi ses autres atouts, on compte évidemment cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) Mini LED QLED, qui offre de beaux contrastes, une restitution fidèle des couleurs et une excellente luminosité qui monte à 2000 nits. Elle supporte les contenus HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision IQ qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Côté audio, on peut profiter du Dolby Atmos pour un son riche et enveloppant.

Un TV fluide et à l’aise sur le gaming

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir profiter de sa PS5 ou de sa Xbox Series X sur un écran géant ? Avec ses deux ports HDMI 2.1 qui autorisent la 4K@120Hz, le TCL 85C849 permet justement d’enchaîner les parties avec une grande fluidité. Notez d’ailleurs qu’il est même possible de jouer en Full HD à 144 Hz. Les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR, ou taux de rafraîchissement variable, sont aussi de la partie, afin de profiter d’une réactivité accrue lors des parties, sans déchirures d’écran.

Enfin, cette référence profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Avec Google TV aux commandes, vous avez une interface fluide et intuitive à utiliser. Cette dernière met d’ailleurs en avant des contenus personnalisés en fonction des goûts de l’utilisateur. Google oblige, on peut aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant, mais pas seulement, puisque Alexa est aussi présente. Bien entendu, il est possible de naviguer vers vos plateformes de streaming favorites et binger sans concession sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc. Sur le Play Store, vous trouverez tout un tas d’applications, comme un grand nombre de jeux vidéo.

Si la technologie Oled vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV Oled du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.