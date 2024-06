Cette caméra de surveillance connectée Xiaomi à moins de 40 € vous aidera à partir en vacances l’esprit tranquille

La Xiaomi Smart Camera C300 devrait convenir à celles et ceux qui souhaitent investir dans une caméra de surveillance connectée rassurante et efficace sans pour autant se ruiner. Actuellement, on peut en effet la trouver affichée à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros sur le site de la marque.

Si vous comptez partir en vacances cet été, vous avez très certainement la crainte de voir débarquer chez vous des intrus. Alors pour se rassurer, rien de mieux que s’équiper d’une caméra de surveillance connectée dont le flux vidéo est accessible à tout moment depuis votre smartphone. Et si elle est capable de filmer en 2K, de capturer des images nettes même de nuit ou encore de détecter intelligemment les humains et filtrer les fausses alarmes, c’est encore mieux. C’est justement le cas de la Xiaomi Smart Camera C300, que l’on trouve actuellement à moins de 40 euros.

Les points forts de la Xiaomi Smart Camera C300

Des images filmées à 360° en 1 296p

Une détection de mouvements humains et des fausses alarmes filtrées

Les appels vocaux bidirectionnels

Initialement proposée à 49,99 euros, la caméra de surveillance connectée Xiaomi Smart Camera C300 est actuellement affichée à 39,99 euros sur le site mi.com.

Des images nettes et lumineuses, même de nuit

La Xiaomi Smart Camera C300 présente un design que l’on retrouve sur pas mal de références de la marque, avec ce look tout en rondeur, plutôt minimaliste et surtout très discret. Avec ses dimensions de 115 × 78 × 78 mm, autant dire qu’elle ne se fera pas trop remarquer chez vous, et c’est bien ce qu’on lui demande. Sa petite taille ne l’empêche toutefois pas d’être très efficace, notamment lorsqu’il s’agit de filmer votre intérieur.

En effet, la Smart Camera C300 peut filmer en HD 2K, soit en 1 296p, ce qui permet de capter beaucoup plus de détails qu’en 1 080p. De plus, l’objectif à grande ouverture f1.4 permet de faire entrer une quantité de lumière beaucoup plus importante, ce qui rend les images bien plus nettes et là encore plus détaillées, y compris quand la luminosité est plutôt faible. D’ailleurs, de nuit, la caméra peut filmer en couleur, même si la lumière dans la pièce laisse à désirer, quand d’autres caméras de surveillance se contentent d’une vidéo en noir et blanc lorsqu’il fait plus sombre. Par ailleurs, la caméra est apte à proposer une image panoramique horizontale à 360° (et un angle de vue vertical de 108°), tout en pouvant s’incliner et zoomer sur un endroit précis. Bref, aucun angle mort n’est permis ici.

Des fonctionnalités rassurantes

La Xiaomi Smart Camera C300 dispose également de plusieurs fonctionnalités qui l’aident à être plus efficace dans sa mission, à commencer par la détection IA des humains : en effet, grâce à l’intelligence artificielle, la caméra est capable de repérer les humains qui passeraient devant son objectif, et ainsi d’éviter les fausses alarmes. Vous ne serez donc pas alertés (et donc inquiétés) au moindre mouvement non-humain détecté. De plus, la caméra prend en charge les appels vocaux bidirectionnels.

Enfin, sachez que la sortie vidéo de la Smart Camera C300 peut être affichée sur un écran connecté compatible, à l’image du Mi Smart Clock de la marque. Et si vous souhaitez enregistrer les vidéos filmées par la caméra, vous pourrez le faire de trois façons : soit en insérant une carte microSD (jusqu’à 256 Go), soit les stocker en réseau à partir de la microSD, soit les enregistrer dans un cloud ; c’est même gratuit pendant sept jours.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

