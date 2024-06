Suunto Vertical : cette montre de sport outdoor avec une cartographie détaillée a droit à 100 € de réduction

Si la montre de sport Suunto Vertical est un modèle idéal pour les activités outdoor, c'est avant tout grâce à sa très bonne cartographie, son excellente autonomie ou encore ses capteurs précis. Une référence que l'on a beaucoup appréciée et que l'on trouve actuellement à 499 euros au lieu de 599 euros chez Decathlon, Darty ou encore à la Fnac.

C’est en mai 2023 que la marque finlandaise Suunto a lancé sa nouvelle montre de sport haut de gamme, taillée pour les activités outdoor : la Suunto Vertical. Et alors que la Suunto 9 Peak Pro, qui la précédait, ne comportait pas de cartographie, pourtant primordiale pour les excursions sportives en plein air, Suunto a heureusement corrigé cette erreur. La cartographie que propose la Suunto Vertical a en plus l’avantage d’être détaillée et bien réactive, ce que l’on a beaucoup aimé pendant notre test. Bref, nous avons là une montre très efficace, et la bonne nouvelle, c’est qu’on la trouve en ce moment-même en promotion.

Les points forts de la Suunto Vertical

Un design élégant

Une cartographie détaillée

Un altimètre et un GNSS très précis

Une autonomie tout simplement excellente

Initialement affichée à 599 euros, la Suunto Vertical est désormais proposée à 499 euros chez Decathlon, Darty et à la Fnac.

Une montre massive, mais élégante… Et endurante

Les montres taillées pour le sport sont bien souvent plus épaisses que les autres tocantes connectées. La Suunto Vertical n’échappe pas à ce cliché avec son boîtier de 49 mm et son poids de 86 g ; bref, elle ne passe clairement pas inaperçue. Toutefois, Suunto étant une marque attachée à l’esthétique minimaliste, la Suunto Vertical est certes massive, mais son cadran plat est plutôt sobre, du moins sans fioriture, malgré ses trois boutons bien visibles. Autrement, montre sportive oblige, le fabricant finlandais s’est assuré qu’elle pouvait résister à 100 mètres de profondeur et a même testé sa montre selon des standards militaires. Autant dire que les petits chocs ne lui feront pas peur.

Concernant son écran, la Suunto Vertical intègre une dalle de 1,4 pouce proposant la technologie d’écran MIP transflectif, qui fonctionne un peu comme l’affichage e-ink d’une liseuse. Cet écran MIP est surtout lisible sous le soleil, et dans les environnements sombres, un rétroéclairage peut prendre le relai. Cette technologie permet également de profiter d’une meilleure autonomie. Et en parlant d’autonomie, justement, sachez que celle de la Suunto Vertical est tout bonnement impressionnante : neuf jours d’utilisation quotidienne dont plus de 30 heures d’activité seront venus à bout de la montre lors de notre test. Qui dit mieux ?

La cartographie, enfin !

La Suunto Vertical s’accompagne d’une application, sobrement baptisée Suunto, et très agréable à utiliser. Sur celle-ci, on peut notamment retrouver une foule de graphiques sur nos entraînements, la création d’itinéraires très rapide ou encore un menu dédié à la cartographie. Oui, la Suunto Vertical permet, contrairement à sa prédécesseure, de suivre un itinéraire directement depuis la montre pendant des sorties trail. Et c’est une vraie réussite : l’affichage est très réactif, les détails nombreux, le zoom et dézoom possibles et bien pratiques. À noter que la cartographie n’est pas uniquement accessible lors d’une activité, elle est également disponible depuis l’un des menus de la montre. Au cours de notre test, nous avons tout de même noté quelques axes d’améliorations : on aurait par exemple aimé que les noms des rues et des chemins soient affichés, que le dézoom maximal soit supérieur à 500 mètres ou encore qu’il soit possible de créer un tracé depuis la montre.

La Suunto Vertical embarque également une puce multi-GNSS à double fréquence L1+L5, qui peut communiquer avec les GNSS traditionnels : GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou. Les tracés sont très précis. La montre est également dotée de plusieurs capteurs : moniteur de fréquence cardiaque LifeQ, oxymètre de pouls, profondimètre, accéléromètre, gyroscope… Mention spéciale pour le très efficace altimètre. En revanche, côté suivi du sommeil, c’est assez décevant. Le manque de connectivité est aussi frustrant : la montre ne peut pas stocker de musique, afficher un calendrier ou encore nous permettre de payer sans contact.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Suntoo Vertical.

