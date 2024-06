Amazon baisse le prix de ce téléviseur TCL avec Fire TV intégré

Pour les personnes au budget restreint qui sont à la recherche d'un petit TV, ce bon plan pourrait bien vous plaire : le TCL 40SF540 avec Fire OS est aujourd'hui à seulement 229 euros contre 279 euros habituellement.

Si la tendance est aux téléviseurs avec écran QLED ou OLED, ces technologies ne sont pas à la portée de tous. Il existe des modèles plus abordables, qui sont de bonne qualité et qui regroupe l’essentiel pour certains. C’est le cas de ce modèle TCL qui déploie une petite diagonale de 40 pouces et profite de l’OS d’Amazon. Une Smart TV qui devient bien plus intéressante avec 50 euros de moins.

Que propose le TCL 40SF540 ?

Une dalle 40 pouces en FHD

Avec HDR10, Dolby Audio et DTS Virtual X

Fire OS et son catalogue d’applications

Avec un prix conseillé à 279 euros, le TCL 40SF540 est aujourd’hui remisé à 229,99 euros seulement sur Amazon.

Un petit TV qui va à l’essentiel

Avec sa petite diagonale de 43 pouces, le TCL 40SF540 est idéal pour convenir aux petites pièces. Elle reste largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles, notamment grâce à son écran offrant de fines bordures sur trois côtés pour favoriser l’immersion. En revanche, si la tendance est aux TV avec écran QLED ou OLED, ici, on a droit à une simple dalle LCD.

Autre concession sur TV, il se contente d’une définition Full HD quand la plupart utilisent la 4K. Heureusement, il propose tout même une compatibilité HDR10 qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Sur la partie audio, il est déployé par deux haut-parleurs compatibles Dolby Audio et DTS Virtual X pour une expérience sonore plus immersive. Pour un son plus ample, vous pouvez y ajouter une barre de son.

Une smart TV d’une grande fluidité

C’est l’un de ses principaux atouts : ce TCL intègre, l’OS Fire TV, avec toute sa panoplie d’applications phares (Netflix, Prime Video, Disney+…). L’interface est intuitive avec des recommandations personnalisées en fonction des contenus que vous visionnez. L’assistant Alexa, utile pour le contrôle vocal et la gestion d’objets connectés compatibles, sera évidemment de la partie pour vous obéir à la voix. En bref, tout ce dont vous auriez droit avec une clé HDMI Fire TV Stick… sans le Fire TV Stick. Et grâce à la compatibilité Mire Cast et Airplay 2, vous allez pouvoir diffuser du contenu depuis vos appareils Android ou iOS.

Enfin, dépourvu de ports HDMI 2.1 et une dalle limitée à un taux de rafraîchissement à 50 Hz, ce modèle n’est pas taillé pour une utilisation gaming. Le constructeur ajoute tout même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet de réduire considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet.

