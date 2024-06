100 Go à 9 €/mois, c’est encore plus merveilleux avec un forfait sur le réseau Orange

Petit opérateur qui se hisse au niveau des plus grands, YouPrice est un MVNO qui fait déjà beaucoup de bruit alors qu'il propose ses services au grand public depuis 2022 seulement. Et on risque bien d'en entendre encore parler puisque l'opérateur a dégainé un nouveau forfait pas cher : 100 Go en 4G pour seulement 8,99 €/mois !

Récent acteur du marché des MVNO, YouPrice se démarque avec son catalogue de forfaits flexibles au prix avantageux ainsi que la possibilité de choisir entre le réseau SFR et celui d’Orange. Les forfaits YouPrice ne sont toutefois pas tous flexibles et certains ne proposent pas de choisir entre deux réseaux, mais ils peuvent quand même rester intéressants. C’est le cas du nouveau forfait Le Wonderful qui met à disposition une enveloppe de 100 Go de data en 4G/4G+ pour seulement 8,99 euros par mois.

Le forfait Le Wonderful de YouPrice, c’est quoi ?

Une enveloppe de 100 Go de data en 4G, dont 10 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine

Avec une option 5G pour 5 €/mois supplémentaires

Sur le réseau Orange

Chez YouPrice, le forfait non ajustable Le Wonderful avec une enveloppe de 100 Go en 4G/4G+ est maintenant disponible à 8,99 euros par mois. C’est toujours sans engagement et une option 5G est disponible moyennant un supplément de 5 euros par mois. Attention, cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux clients !

Un forfait pas cher, mais prometteur !

Avec cette offre, YouPrice a dégainé l’un des forfaits au meilleur rapport qualité-prix du marché : 100 Go de data en 4G/4G+ sur le réseau Orange pour même pas 9 euros par mois. Tout en sachant que c’est sans engagement et que le prix n’augmente pas au bout d’un an. Ce n’est pas tout puisque YouPrice propose également une option 5G pour un supplément de 5 euros par mois, on profiterait donc d’un forfait de 100 Go à 13,99 €/mois sur le réseau 5G le plus performant de France !

Pour les baroudeurs, cette enveloppe de 100 Go comprend une portion de 10 Go que l’on peut utiliser en itinérance dans plusieurs dizaines de destinations au sein de l’Union Européenne ainsi que dans les DOM. 10 Go en données mobiles, ça peut griller très vite, alors il vaut mieux surveiller sa consommation lorsqu’on ne dispose pas de connexion Wi-Fi. En cas de dépassement de l’enveloppe de données mobiles, il est possible de recharger des Go directement sur son espace client.

Sur le réseau n°1 de France d’après l’ARCEP

Les forfaits YouPrice proposent généralement de choisir entre le réseau Orange et celui de SFR mais celui-ci fonctionne uniquement avec le réseau Orange. Ce n’est pas plus mal puisqu’il s’agit du meilleur réseau de France d’après les derniers relevés de l’ARCEP, que ce soit sur la couverture du territoire et la qualité du réseau en 4G ou bien les performances en 5G. Lors d’un test d’un forfait 5G de YouPrice, nous avons remarqué que le MVNO n’est pas bridé et que le RCS est compatible, ce qui n’est pas le cas chez tous les MVNO.

Enfin, le forfait Le Wonderful fait profiter des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, même depuis l’UE et les DOM. Illimité est toutefois un bien grand mot puisqu’il existe bien certains seuils à ne pas dépasser avec les télécommunications. Les appels restent gratuits s’ils n’excèdent pas une durée de quatre heures, au-delà, chaque minute est facturée 33 centimes TTC. On ne peut également dépasser plus de 200 correspondants par mois pour les appels, SMS et MMS, au risque de subir là aussi une surfacturation.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur YouPrice.

Le changement d’opérateur se fait sans coupure si vous souhaitez conserver votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription ! Notez d’ailleurs qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Vous pouvez également opter pour la eSIM proposée par YouPrice facturée 10 euros également si vous passez d’une carte SIM classique à une eSIM.

