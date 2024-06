Triple USB et 65 W, ce chargeur bien pratique n’a jamais été aussi bon marché sur Amazon

Quoi de plus pratique que de disposer d'un chargeur unique pour recharger l'ensemble de ses appareils sans avoir à passer de l'un à l'autre ? Ce modèle Ugreen 65 W doté de trois ports USB est en promotion à 21,44 euros au lieu de 45,99 euros au départ.

Les chargeurs sont aujourd’hui absents dans les boîtes de smartphones. Pour s’en procurer un, autant acquérir un chargeur offrant une bonne puissance de charge, mais si celui-ci est en plus doté de plusieurs ports, c’est encore plus pratique. C’est le cas de ce modèle Ugreen qui propose justement tout cela et coûte aujourd’hui 50 % de moins.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Ugreen

Un chargeur compact grâce à la technologie GaN

Deux ports USB-C et un port USB-A

Avec une puissance de 65 W

Initialement à 45,99 euros, le chargeur Ugreen 65 W (3 ports USB) s’affiche à 32,99 euros sur Amazon, mais avec le code WGI6ZWYP, il revient à 21,44 euros.

Un chargeur compact, pratique à transporter

En concevant son chargeur, Ugreen, mise sur un petit gabarit : il serait 36 % plus petit que les blocs chargeurs traditionnels. De ce fait, il peut se ranger facilement et se brancher dans des endroits peu accessibles comme derrière un meuble, sans difficultés. Son format compact fait de lui le compagnon idéal à transporter partout avec soi.

Cela est permis grâce à la technologie GaN (nitrure de gallium). Elle permet de réduire considérablement la taille des chargeurs tout en augmentant les performances. Il offre une puissance accrue et une taille réduite.

Mais bien puissant pour recharger plusieurs appareils

Il propose une puissance de recharge pouvant aller jusqu’à 65 W. Il intègre deux ports USB-C et un port USB-A, et peut donc recharger plusieurs appareils en même temps. Bien sûr, la puissance de charge sera divisée si plusieurs appareils sont branchés simultanément. Par exemple, si vous chargez trois appareils en même temps, le premier port USB-C fournira 45 W (en Power Delivery), le deuxième 8,5 W, et le port USB-A 8,5 W. En utilisant seulement, les ports USB-C, la répartition se fera ainsi : 45 W pour l’un, 20 W pour l’autre. La seule manière de bénéficier des 65 W est de n’utiliser qu’un seul port USB-C à la fois.

Cet accessoire supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 4+ / 3.0 et SCP, ce qui permet de recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps. Il peut d’ailleurs être utilisé avec les smartphones Apple à partir de l’iPhone 8, mais aussi les MacBook Pro et Air, les tablettes Samsung Galaxy Tab, ou encore les smartphones Samsung Galaxy Note 20 à S24 Ultra et même le Steam Deck.

Il existe une multitude de solutions pour recharger votre téléphone rapidement, si vous hésitez encore sur lequel choisir voici notre sélection de chargeurs rapides pour les smartphones.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.