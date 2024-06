De 379 € à 89 € : le prix de la Google Pixel Watch fond plus vite que vos calories pendant les soldes

Elle a beau avoir reçu la note de 6/10 lors de notre test, la Google Pixel Watch a un petit truc en plus faisant qu'on oublie ses défauts, d'autant plus qu'elle a des avantages intéressants comme Wear OS et sa compatibilité avec nombre d'applications tierces ou encore son design tout mignon. Pendant ces soldes d'été, la Google Pixel Watch est disponible à seulement 89 euros en boutique officielle au lieu de 379 euros lors de son lancement.

Rétrospectivement parlant, la première Google Pixel Watch n’est pas une smartwatch hors du commun, mais elle n’a pas manqué de surprendre nos testeurs à l’époque de sa sortie. Elle a beau être bourrée de défauts, certains étant même rédhibitoires, elle aurait ce petit truc en plus faisant qu’on oublierait tout ce qui ne va pas chez elle, à commencer par un design tout mignon et une nouvelle MAJ qui en fera l’amie de tous les cyclistes. Pendant ces soldes d’été, la Google Pixel Watch est moins chère de 76 % en boutique officielle.

La Google Pixel Watch en bref

Un format mignon et un écran lumineux

Très bon suivi GPS et électrocardiogramme

L’arrivée de la détection de chutes à vélo

Au lieu de 379 euros lors de son lancement, la Google Pixel Watch est maintenant disponible en promotion à 89 euros en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Google Pixel Watch. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une smartwatch surprenante avec une nouvelle fonction

La Google Pixel Watch arbore un design simple avec ce format de galet rond qui pourrait faire penser à une montre à gousset, et c’est en grande partie ce qui la rend appréciable. Bien sûr, le look mignon ne suffit pas à gommer ces défauts qu’on ne saurait cacher comme les larges bordures autour de l’écran. Celui-ci reste toutefois de bonne facture, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition 450 x 450 pixels avec Always-On et une luminosité assez élevée pour pouvoir être lisible en extérieur sans avoir à plisser les yeux.

Récemment, la Google Pixel Watch a elle aussi reçu les derniers correctifs de sécurité ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité d’abord apparue chez les Apple Watch il y a quelques années. Grâce à son accéléromètre et à son GPS, cette montre connectée est désormais en mesure de détecter les chutes de vélo. Si un arrêt brusque des mouvements est suivi d’une absence d’action de l’utilisateur durant la minute qui suit, la Pixel Watch prévient automatiquement les secours en envoyant les coordonnées GPS. À savoir qu’il existe la même fonction pour les accidents de voiture, mais elle est réservée à la Pixel Watch 2.

Un premier modèle limité, mais avec du potentiel

Grâce à Wear OS et à sa puce Exynos 9110, la Google Pixel Watch fait profiter d’une interface fluide, que ce soit pour naviguer sur les différents menus ou lancer les applications. De plus, son espace de stockage de 32 Go permet d’installer des applications tierces parmi le grand nombre mis à disposition grâce à Wear OS ainsi que de sauvegarder des titres musicaux en local. Pour contrôler la Pixel Watch depuis un smartphone, il faut passer par les applications Pixel Watch, qui n’est pas d’une grande aide, et Fitbit.

Enfin, pour ce qui est du suivi santé & sport, la Google Pixel Watch dispose de plusieurs capteurs : accéléromètre, gyroscope, oxymètre et capteur de fréquence cardiaque (qui manque de précision) afin de récolter des données autour du suivi du sommeil, de la gestion du stress ou des performances dans pas moins de 41 disciplines. En revanche, la firme de Mountain View annonce une autonomie de seulement 24 heures. C’est le gros point faible de cette montre qui a besoin d’être rechargée quotidiennement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Google Pixel Watch.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.