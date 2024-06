La Pixel Watch veut devenir la meilleure amie de vos trajets à vélo

Si vous utilisez une Pixel Watch au quotidien, la dernière mise à jour en date pourrait bien vous être utile lors de vos prochains trajets à vélo.

Il n’y a pas que les téléphones Pixel qui ont le droit à une grosse mise à jour en ce mois de juin. Les montres connectées Made in Google ont également hérité de nouvelles fonctionnalités, dont une qui pourrait se révéler bien pratique si vous enfourchez votre vélo tous les matins pour vous rendre au travail.

En effet, comme l’a remarqué le site 9to5Google, les derniers correctifs de sécurité (déployés le 11 juin sur les Pixel Watch et Pixel Watch 2) apportent leur lot de nouveauté, avec notamment la détection des accidents de vélo. Les montres qui tournent sous la build TWD9.240605.001.A1 ont hérité d’un algorithme permettant « de mieux détecter les chutes » résultant d’un accident de biclou, note Google.

Les chutes à vélo et accident de voiture désormais couverts

Si Google n’en dit pas beaucoup plus sur le sujet, il y a fort à parier que cette fonctionnalité s’inspire de ce qu’on retrouve déjà sur des accessoires comme le B-01 de Baltee et, plus généralement, des algorithmes de détection de chute déjà présents sur de nombreuses autres tocantes connectées comme l’Apple Watch.

Concrètement, en cas de mouvements soudains détectés par l’accéléromètre, la montre va vous envoyer une alerte et si aucune action de l’utilisateur ou l’utilisatrice n’est détectée pendant une minute, le gadget appellera les secours automatiquement, partagera votre localisation GPS et préviendra vos contacts de sécurité. Évidemment, pour que la montre puisse effectuer ces actions, elle devra soit être couplée à un smartphone connecté à la 4G soit profiter d’une connexion 4G indépendante.

La fonctionnalité de détection de chute à vélo est disponible sur les Pixel Watch première et deuxième du nom, mais le modèle le plus récent gagne lui un outil similaire pour les accidents de voiture dont la Pixel Watch 1 ne profite malheureusement pas, sans que Google ne daigne expliquer la raison.

Comment installer la mise à jour sur les Pixel Watch ?

D’autres fonctionnalités moins anxiogènes ont également été annoncées par Google. Parmi elles, on retrouve par exemple une meilleure détection du port de la montre pour les personnes tatouées au niveau du poignet. Jusque là, les Pixel Watch peinaient parfois à détecter le contact de la peau si un bout d’encre venait jouer les trouble-fêtes. Plusieurs « corrections de bug » et autres « améliorations des performances » sont également à noter.

La mise à jour devrait se télécharger et s’installer automatiquement, mais si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans les paramètres de la montre, cliquez sur « Système » puis « Mise à jour du système ». Si cela ne fonctionne pas, redémarrez la montre en appuyant sur la couronne et le bouton latéral pendant 20 secondes, désactivez le Bluetooth et le Wifi une fois le gadget redémarré et vérifiez de nouveau la présence d’une mise à jour.