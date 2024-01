Voici le principal frein à la pratique du vélo, et ce n’est peut-être pas celui que vous croyez

Une étude commandée par Bosch met en lumière plusieurs freins à la pratique du vélo en France. Le principal d’entre eux n’est autre que la peur de l’accident, malgré la multiplication des infrastructures cyclables observées ces dernières années.

Depuis le premier déconfinement et l’ère post Covid-19, la pratique du vélo a considérablement augmenté en France : +8 % de passages entre 2021 et 2022, +5 % entre 2022 et 2023, d’après les données de Vélos et Territoires qui s’appuient sur des centaines de compteurs installés partout en France.

Pourtant, quelques freins à la pratique du vélo subsistent encore au sein de la population. C’est ce qu’a tenté de mettre en exergue l’institut de sondages et d’études YouGov, dans une étude commandée par l’équipementier Bosch, connu et reconnu pour ses moteurs et batteries destinés aux vélos électriques.

La peur de l’accident et du vol

De l’échantillon de 1001 personnes interrogées, en ressortent plusieurs enseignements. Le premier concerne les principaux points bloquants pour se mettre au vélo. Pour près de 50 % des votants — qui vivent en grande agglomération —, la peur de l’accident prédominerait sur le reste. Un résultat situé aux antipodes de notre propre sondage réalisé en juin 2022.

Nous avions à l’époque posé la question suivante : quel est le principal frein à l’achat d’un vélo (électrique). La réponse « Trop dangereux, car trop peu d’infrastructures cyclables » avait récolté 6,2 % des votes. Elle correspond ici peu ou prou à la réponse « Peur de l’accident » de l’étude Bosch.

De nombreux efforts ont pourtant été faits ces dernières années en matière de pistes cyclables. Même si, visiblement, un travail supplémentaire reste à faire pour convaincre les plus réticents. C’est d’ailleurs tout l’objectif du « Plan vélo » du gouvernement, qui a alloué 2 milliards d’euros aux infrastructures, primes à l’achat et formations d’ici à 2027.

Le vol de vélo fait aussi partie de l’équation : plus de 25 % des personnes interrogées vivant dans les grandes agglomérations partagent une préoccupation pour le vol de leur bien. Chaque année en France, entre 350 000 et 580 000 cycles sont déclarés volés, selon l’Académie des Mobilités Actives et la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette.

Le vélo électrique pour aider à passer le cap

Frandroid a rédigé un dossier complet pour maximiser les chances de retrouver sa monture en cas de vol. Par ailleurs, les puces GPS intégrées sont d’une redoutable efficacité face à ce type de mésaventure. Les chiffres de différents constructeurs et autres faits divers en témoignent.

Pour terminer, et toujours selon l’étude, 4 français sur 10 n’ayant pas pour habitude de faire du vélo, considèrent le vélo électrique comme « un élément encourageant qui pourrait les inciter à changer d’habitude ». Un VAE a pour avantage de moins vous fatiguer, de vous faire parcourir de plus longues distances… en contrepartie d’un investissement plus conséquent. Le prix des vélos électriques est en effet un frein principal à l’acte d’achat.