Pourquoi ce smartphone avec écran 90 Hz soldé à 99 € est une bonne affaire ?

Le Motorola Moto g13 est un smartphone qui n'a peut-être pas la meilleure des fiches techniques, mais il n'est pas pour autant dénué de bonnes caractéristiques, à l'image de son grand écran bien fluide. Surtout, il a l'avantage d'être vendu à un prix mini pendant les soldes d'été : RED by SFR le propose en effet à 99 euros au lieu de 199 euros.

Il est certes difficile de trouver un smartphone correct à moins de 100 ou 200 euros sans abonnement. Mais si l’on est prêt à faire quelques sacrifices, on peut tomber sur des modèles efficaces qui ne sont pas dénués d’atouts, à l’image du Motorola Moto g13. Cette référence d’entrée de gamme, lancée l’an dernier, embarque par exemple une dalle de 6,5 pouces rafraîchie à 90 Hz et une grosse batterie qui promet une belle autonomie. Bref, un smartphone qui bénéficie d’un rapport qualité-prix satisfaisant, et c’est encore plus le cas pendant les soldes d’été puisqu’il est actuellement disponible à moins de 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Motorola Moto g13

Un écran de 6,5 pouces + 90 Hz

Une puce Mediatek G85

Une batterie de 5 000 mAh

Auparavant proposé à 199 euros, le Motorola Moto g13 est désormais affiché à 99 euros chez RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Moto g13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design avec quelques concessions, mais un bel écran

Afin de maintenir un prix le plus bas possible pour son Moto g13, Motorola a fait quelques concessions, notamment au niveau du design, qui, disons-le, ne brille pas vraiment par son raffinement. Le smartphone est ainsi doté de bordures assez épaisses, surtout au niveau de son menton. Mais ce n’est pas franchement dérangeant si vous n’êtes pas accro au design bord-à-bord. La marque a toutefois misé sur des tranches plates assez fines, qui devraient rendre la prise en main plus agréable.

Le Moto g13 parvient réellement à se rattraper grâce à son écran. En effet, on a ici droit à une dalle IPS LCD de 6,5 pouces, soit une taille plus que confortable pour jouer, regarder des films ou scroller sur ses réseaux sociaux. Ajoutons à cela un taux rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est tout à fait honorable sur un smartphone aussi peu cher. La fluidité est donc ici de mise. Petit bémol tout de même pour la définition HD+, un peu trop juste pour profiter d’une netteté irréprochable.

Une bonne endurance

À l’intérieur du Moto g13, se niche un SoC d’entrée de gamme, le Mediatek G85. Ce dernier offre des performances assez correctes, et les tâches classiques comme la navigation web et la consultation des réseaux sociaux devraient s’enchaîner sans trop d’accrocs. Côté photo, le Moto g13 est équipé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. On ne peut naturellement pas s’attendre à un résultat époustouflant au niveau des clichés, qui pourraient manquer de détails.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Motorola Moto g13 remonte la pente grâce à sa batterie de 5 000 mAh, qui devrait permettre au smartphone de largement tenir toute une journée. Pour le recharger, la charge dite « rapide » à 20 W est de la partie, mais n’espérez pas non plus gagner beaucoup de points de batterie en un rien de temps. Patience, donc.

