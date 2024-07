LG Gram 16 : voici un laptop puissant (i7 13e gen + 32 Go de RAM + SSD de 1 To) soldé à -50 %

Avec son poids plume de 1,19 kg seulement et son design fin, le PC portable LG Gram 16 est taillé pour les utilisateurs qui se déplacent fréquemment au quotidien et qui ont donc besoin d'une machine légère. La bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront le trouver à moitié prix, soit à 999,99 euros au lieu de 1 999,99 euros, pendant les soldes d'été à la Fnac et chez Darty.

C’est en fin d’année dernière que LG a présenté sa nouvelle gamme d’ultraportables Gram, réputée pour la légèreté et le design fin de ses références. Une actualisation significative qui ne doit pas éclipser les anciens modèles, qui valent toujours autant le coup, surtout quand ils sont moins chers : par exemple, le LG Gram 16 version 2021, encore recommandable, est proposé à moitié prix, sous les 1 000 euros, pendant les soldes d’été.

Les points forts du LG Gram 16

Un laptop tout léger

Une dalle QHD+ de 16 pouces

Combo i7 de 13e gen + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 999,99 euros, le LG Gram 16 est désormais proposé à 999,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG Gram 16. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un poids plume qu’on emporte partout

Le principal atout du PC portable LG Gram 16 est inscrit dans son nom. En effet, cet ultraportable est tout léger et ne pèse que 1,19 kg, ce qui le rend très facilement transportable en déplacement et donc idéal pour les travailleurs nomades. Les modèles de cette série sont également réputés pour leur design fin : l’épaisseur de celui qui nous intéresse ici ne dépasse pas les 17 mm. Pour offrir une telle légèreté, la marque a misé sur un alliage en magnésium, qui promet durabilité et résistance aux chocs. Mais attention, ce châssis est tellement souple qu’il a tendance à s’affaisser légèrement sous la pression des doigts.

Côté design, le tout est très minimaliste, voire un peu austère. Et côté écran, on a droit à une dalle QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, en format 16:10, ce qui nous permet de travailler sur une plus large surface d’écran. Un très bon point.

Une belle puissance au programme

Dans ses entrailles, on trouve un processeur Intel Core i7-1360P à douze cœurs, cadencé à 3,7 GHz (boost jusqu’à 5 GHz) et épaulé par 32 Go de mémoire vive. Une telle configuration permet tout à fait d’enchaîner les tâches de bureautique avec fluidité, et même de faire du multitâche sans accroc avec une bonne dose de réactivité. Le SSD généreux de 1 To offre de son côté une grosse capacité de stockage, ainsi que des temps de chargement réduits et des lancements très rapides de la machine. En revanche, ce LG Gram 16 n’a pas vocation à être utilisé pour du gaming, puisqu’il est dépourvu de carte graphique dédiée. Grâce au contrôleur Iris Xe Graphics, il est toutefois possible de faire tourner quelques titres peu gourmands en ressources.

Concernant son autonomie, LG promet une durée d’utilisation de 22 heures grâce à la batterie de 80 Wh, mais d’après notre test, celle-ci est bien inférieure. Tout dépendra de la nature de vos usages, évidemment. Enfin, ce laptop dispose d’une connectique plutôt fournie : deux ports USB 3.2, un lecteur de cartes microSD, deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et Power Delivery, un port jack et un port HDMI.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG Gram 16.

Lire aussi

Meilleurs PC portables : LA sélection des ordinateurs portables en 2024

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.