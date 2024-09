L’une des plus endurantes trottinettes de Ninebot est 300 € moins chère aujourd’hui

Avec son autonomie généreuse et sa bonne puissance, la trottinette électrique Ninebot Segway Max G30E II est un modèle qui promet une bonne efficacité sur la route. Le moment est d’ailleurs idéal pour se laisser tenter puisqu’il est possible de la trouver à 499 euros au lieu de 799 euros chez Boulanger.

Si les trottinettes électriques Ninebot de la marque Segway sont des valeurs sûres, certaines références au moteur puissant et à l’endurance généreuse ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. La KickScooter Max G30E II est par exemple un très bon modèle, mais vendu à près de 800 euros en temps normal. Actuellement, elle est proposée à moins de 500 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Ninebot KickScooter Max G30E II

Un système de pliage pratique

Un moteur puissant de 350 W

Une autonomie de 65 km

D’abord affichée à 799 euros, la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II est désormais disponible à 499 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter Max G30E II. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une trottinette bien endurante…

Le premier atout de la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II est bien évidemment sa grosse batterie de 551 Wh, qui offre une autonomie de 65 km selon la marque. De quoi parcourir de longues distances sur une seule charge, ou bien de faire plusieurs petits trajets dans la journée. Mais attention, l’endurance réelle peut varier en fonction du mode de vitesse choisi, de l’état de la route ou encore de la météo. Ne vous étonnez donc pas de voir une autonomie moindre. Pour remplir totalement la batterie, comptez environ 6 heures de recharge. Une étape très simple à réaliser grâce au chargeur intégré, que l’on connecte ensuite à un seul câble (vendu séparément).

Pour rouler, la trottinette électrique peut compter sur un moteur d’une puissance nominale de 350 W, ce qui permet d’atteindre les 25 km/h rapidement et sans difficulté. Les pneus anti-crevaison sans chambre à air de 10 pouces absorbent de leur côté les chocs et même si des clous viennent les percer, l’air ne fuira pas, promet la marque. La trottinette est par ailleurs capable de gravir des pentes inclinées jusqu’à 20 % et met aussi plusieurs modes de conduite (Eco, Standard, Sport) à disposition, que l’on peut sélectionner depuis l’écran LED. Côté freinage, on a droit à un frein à tambour mécanique à l’avant et à un frein électronique à l’arrière, pour plus de sécurité. Le système de freinage est même régénératif.

… Mais pas un poids plume

Il est difficile d’installer une grosse batterie et un moteur puissant dans une trottinette toute légère. La KickScooter Max G30E II est donc un modèle plutôt imposant et lourd avec ses 19,1 kg sur la balance. Elle risque ainsi d’être pas mal encombrante lors des déplacements intermodaux. Heureusement, la marque a pensé à contrer ce petit défaut avec système de pliage en un « clic », qui prend littéralement trois secondes.

Rappelons-nous aussi que ce poids important permet de profiter d’une bonne stabilité, d’autant que son corps en alliage d’aluminium promet une belle solidité. Autre point important de son design : sa certification IPX5, qui rend le tout résistant aux éclaboussures d’eau. La KickScooter Max G30E II ne craint donc pas la pluie.

Afin de comparer la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.