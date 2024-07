Ce pack Google Pixel 8 + Pixel Buds A est une très bonne affaire des soldes d’été

Pendant ces soldes d'été, Darty propose actuellement un pack que les amateurs des produits Google risquent bien d'apprécier. Celui-ci contient en effet un Google Pixel 8 très doué en photo ainsi que les bons écouteurs sans fil Google Pixel Buds A, le tout pour 589 euros au lieu de 898 euros.

Lancé en fin d’année dernière, le Google Pixel 8 est un smartphone qui cumule les atouts, entre les sept ans de mises à jour qu’il offre, ses capacités en photo (pas étonnant venant d’un Pixel…) ou encore son bel écran. Si vous souhaitez tenter l’expérience et passer du côté de la firme de Mountain View, sachez que ce bon smartphone est actuellement inclus dans un pack comportant également des Google Pixel Buds A, des écouteurs sans fil confortables et aux graves agréables, affiché à moins de 600 euros pendant ces soldes d’été.

Que peut-on trouver dans ce pack Google Pixel ?

Un smartphone avec un bel écran 120 Hz…

… et sept ans de mises à jour

De bons petits écouteurs sans fil confortables

Le Google Pixel 8 (128 Go) a été lancé à 799 euros, et les Google Pixel Buds A à 99 euros. Mais pendant ces soldes d’été, le pack comprenant ce smartphone et ces écouteurs sans fil est affiché à seulement 589 euros chez Darty, au lieu de 898 euros donc. On le trouve aussi chez la Fnac avec 3 euros de plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8 et les Google Pixel Buds A-Series. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Un photophone durable

Avec son bloc photo en aluminium qui prend toute la largeur de l’appareil et ses angles arrondis, le Google Pixel 8 ressemble fortement à son prédécesseur, le Pixel 7, mais ce design marche toujours aussi bien. L’écran AMOLED FHD+, ici de 6,2 pouces, a aussi eu droit à un petit glow-up en présentant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 90 Hz pour le précédent. Côté interface logicielle, l’excellente et polyvalente Pixel Experience est toujours de la partie avec ses fonctionnalités exclusives et ses nombreuses options de personnalisation. Surtout, la marque promet pas moins de sept ans de mises à jour majeures d’Android, ainsi que la mise à disposition des pièces détachées pendant sept ans aussi. C’est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement.

Le Google Pixel 8 est par ailleurs un très bon photophone avec son capteur principal grand-angle de 50 Mpx et son ultra grand-angle de 12 Mpx. Lors de notre test, le premier nous a ravis avec son excellente gestion de la plage dynamique et la fidélité des couleurs affichées dans les clichés capturés. L’IA fait aussi des merveilles avec quelques fonctionnalités bien pratiques, comme « Best Take » (« Meilleure prise »), qui permet d’obtenir le meilleur de deux photos capturées. Côté performances, Google a misé sur sa puce Tensor G3, qui a tendance à un peu chauffer et qui n’est pas très puissante. Et pour ce qui est de l’autonomie, celle-ci est moyenne : le smartphone ne tient pas plus d’une journée et demie par charge avec une utilisation intensive. La recharge est de son côté très lente.

Des true wireless agréables à porter

Également inclus dans ce pack, les Google Pixel Buds A sont des écouteurs intra-auriculaires confortables qui se maintiennent très bien dans l’oreille, y compris pendant le sport. D’ailleurs, ils sont certifiés IPX4, ce qui les rend résistants à la transpiration, mais aussi à la pluie ou aux éclaboussures. Notez par ailleurs que le format des écouteurs, qui sont dotés d’évents, ne promet pas une bonne isolation passive.

Côté audio, les Pixel Buds A embarquent des transducteurs de 12 mm et supportent les codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Les médiums sont ici bien mis en avant et les basses peuvent être amplifiées de manière plus agréable grâce à l’option « Amplification des basses » sur l’application. De quoi profiter de graves plus chaleureux et précis. Une option « son adaptatif » est aussi mise à disposition : grâce à elle, les écouteurs peuvent analyser le son extérieur pour ajuster le niveau sonore du titre écouté, et ce, afin de couvrir les bruits autour. Enfin, côté autonomie, les Pixel Buds A ont tenu 5h14 sur une charge lors de notre test. La recharge est de son côté plutôt rapide.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 8 ainsi que celui des Google Pixel Buds A.

