Soldes d’été : voici les 8 bonnes offres pour changer de smartphones

On aurait pu croire que de récentes références de 2024 côté smartphones n'auraient pas baissé leur prix pendant les soldes d'été, mais c'est bien tout le contraire. Par exemple, le Google Pixel 8a est déjà en promotion. Cependant, cela n'empêche pas d'anciens modèles comme le Samsung Galaxy S21 FE de s'afficher à prix cassé.

Vous voulez changer votre smartphone pendant les soldes d’été ? Cela tombe bien, de nombreuses références anciennes comme nouvelles sont en forte promotion à cette occasion, en passant par des marques comme Google, Samsung, Xiaomi, ou encore Motorola, de quoi avoir le choix en fonction de votre budget.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’été

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez toujours vous diriger vers nos différents guides : smartphones à moins de 100 euros, smartphones à moins de 200 euros, smartphones à moins de 300 euros, smartphones à moins de 400 euros, smartphones à moins de 500 euros et smartphones à moins de 800 euros.

OnePlus 11 : un smartphone premium noté 9/10 dans nos colonnes en 2023

En quoi le OnePlus 11 est-un bon smartphone ?

Il offre une bonne prise en main et un bel écran 120 Hz adaptatif

Une puce surpuissante avec OxygenOS 13 et 4 ans de MAJ Android

Une excellente autonomie et charge rapide

Disponible à 849 euros à sa sortie, le OnePlus 11 (8+128 Go) est aujourd’hui remisé à seulement 500 euros sur Amazon.

Honor 200 Pro : un smartphone situé entre le milieu et le haut de gamme

Ce qu’il faut retenir du Honor 200 Pro

Les performances de son Snapdragon 8s Gen 3

Un capteur principal et un mode portrait intéressants

Une batterie de 5 200 mAh avec recharge de 100 W

Au lieu de 799,90 euros habituellement, le Honor 200 Pro est maintenant disponible en promotion à 569,90 euros en boutique officielle grâce au coupon AFRC2 qui applique 100 euros de réduction et à un bonus reprise de 80 euros (case à cocher sur la page produit). De plus, un casque Marshall Major IV est offert à l’achat.

Nothing Phone (2a) : un smartphone incroyablement attirant

Un smartphone vraiment attrayant avec le Glyph

De belles performances assurées par une puce MediaTek

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Disponible à 349 euros dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le Nothing Phone (2a) est en ce moment en promotion à 329 euros sur Amazon.

Motorola Razr 40 Ultra : le bon rival du Z Flip 5 de Samsung

Quels sont les atouts du Motorola Razr 40 Ultra ?

Le design fin et agréable

Un grand écran externe qui a inspiré le Z Flip 5

Les performances de son Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 40 Ultra est en ce moment en promotion à 639,20 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy A15 4G : le smartphone pas cher, mais efficace

Les points positifs du Samsung Galaxy A15 4G

De belles finitions et un très bel écran Oled

One UI 6 et 4 MAJ majeures d’Android

De jolies photo et une autonomie correcte

Lancé à 219,99 euros, le Samsung Galaxy A15 4G se trouve à seulement 114,99 euros pendant les soldes sur le site Cdiscount.

Xiaomi 13T Pro : l’ultra flagship killer

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 13T Pro

Des performances à la hauteur de tous les usages du quotidien

Une très appréciable charge rapide de 120 W

Des capacités photo dans la moyenne, mais qui profitent d’une grande polyvalence

Au lieu de 999 euros habituellement, le Xiaomi 13T Pro (1 To) est disponible en promotion à 769 euros chez Rue du Commerce.

Google Pixel 8a : le meilleur photophone durable

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac et Darty.

Idem pour la version de 256 Go disponible en promotion à 559 euros au lieu de 609 euros.

Motorola RAZR 40 : le meilleur concurrent des Z Flip de Samsung

Le Motorola Razr 40 en quelques mots

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

