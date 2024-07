Excellent rapport qualité-prix des soldes pour ce laptop gamer boosté à la RTX 3080 et au Ryzen 7

Si vous attendiez les soldes pour enfin changer votre équipement gaming sans vous ruiner, laissez-nous vous dire que vous avez bien fait. En ce moment, vous pourrez par exemple opter pour l'Acer Nitro 5 avec une RTX 3080 et un Ryzen 7 à bord pour 879,99 euros au lieu de 1 299,99 euros chez Carrefour.

Que les gamers assidus qui n’ont pas un budget illimité se rassurent : il n’est pas impossible de dénicher de bons PC portables taillés pour le gaming à des prix peu élevés. C’est notamment le cas de l’Acer Nitro 5, lequel renferme tout de même une RTX 3080 et un Ryzen 7, suffisant pour jouer aux derniers jeux AAA du moment, et qui, pendant les soldes d’été, est proposé avec 420 euros de réduction.

Les points essentiels de l’Acer Nitro 5 AN515

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 3080 + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 299,99 euros, l’Acer Nitro 5 AN515 est désormais proposé à 879,99 euros chez Carrefour.

Une machine pour jouer sans compromis

Les principaux atouts de cet Acer Nitro 5 AN515 se nichent évidemment dans ses entrailles. Ce PC portable gamer dispose en effet d’une configuration pointue qui permet de faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions graphiques. Il est tout d’abord équipé d’un processeur Ryzen 7 5800H, cadencé à 3,2 GHz et capable d’atteindre une fréquence boost maximale de 4,4 GHz. Pour couronner le tout, cette puce est épaulée par 32 Go de RAM, ce qui rend le laptop tout à fait à l’aise avec le multitâche poussé. Côté carte graphique, c’est une toujours aussi bonne Nvidia GeForce RTX 3080 qui prend place et qui nous donne droit à plusieurs features telles que le ray-tracing et le DLSS.

Le tout est agrémenté d’un SSD de 1 To qui, en plus de mettre à disposition un grand espace de stockage, offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine. Un laptop bien réactif, en somme.

Un écran bien fluide

Côté écran, l’Acer Nitro 5 intègre une dalle Full HD de 15,6 pouces qui propose aussi et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit une bonne fluidité et une absence totale de flous de mouvements en cas d’action rapide. Pratique pour les titres qui exigent une très bonne réactivité. La technologie d’affichage IPS permet quant à elle de profiter d’angles de vision bien ouverts.

Le châssis se montre quant à lui plutôt classique, avec toutefois quelques angles bien marqués qui renforcent son identité visuelle « gaming ». On peut aussi compter sur un clavier doté d’un rétroéclairage RGB, avec même les touches les plus utilisées par les joueurs bien mises en évidence. Enfin, pour ce qui est de la connectique, celle-ci se compose d’un port HDMI, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et d’un port Ethernet.

Lire aussi

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.