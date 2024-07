94,99 € au lieu de 169,99 € : ce pack de 2 lampes Philips Hue Bloom est soldé à très bon prix

Les éclairages intelligents Philips Hue sont généralement très onéreux, d'où l'intérêt d'attendre patiemment les soldes pour enfin s'en offrir et se lancer dans la domotique. Justement, pendant ces soldes d'été, vous pourrez par exemple opter pour le pack de deux lampes connectées Hue Bloom à 94,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Rue du commerce.

Philips Hue domine encore et toujours le marché des éclairages connectés, et si ce sont ses ampoules qui attirent le plus souvent les consommateurs, d’autres références de son catalogue méritent elles aussi qu’on s’y attarde. C’est par exemple le cas des Philips Hue Bloom, de petites lampes à poser partout et capables de diffuser une lumière colorée personnalisable. Si elles vous tentent, sachez que vous pourrez en avoir deux pour moins de 100 euros pendant ces soldes d’été.

Les points forts des Philips Hue Bloom

Deux lampes faciles à installer

16 millions de couleurs disponibles

Un contrôle facile avec l’application

Initialement affiché à 169,99 euros, le pack de deux lampes à poser Philips Hue Bloom est désormais disponible à 94,99 euros chez Rue du commerce.

Une installation simple comme bonjour

La Philips Hue Bloom est une petite lampe connectée de 45 g qui fonctionne sur le principe du « Plug-and-Play » (brancher et utiliser) : il suffit simplement de la brancher à son câble de deux mètres puis de la poser n’importe où. Elle peut ainsi prendre place sur votre bureau pour vous éclairer tout en douceur pendant vos sessions de télétravail, sur votre table de chevet comme veilleuse ou encore sur un meuble de votre salon pour installer une ambiance chaleureuse et colorée lors de vos soirées entre amis.

Pour la contrôler, directement l’application Hue Bluetooth, sur laquelle il est possible d’ajouter jusqu’à 10 lampes intelligentes pour les piloter très simplement depuis un smartphone. Toutefois, sachez que ce pack ne comporte pas de pont de connexion Hue Bridge, qui est pourtant indispensable pour bénéficier de nombreuses fonctionnalité supplémentaires, comme la possibilité de contrôler jusqu’à 50 éclairages dans toute la maison, de simuler une présence en allumant les lampes en votre absence ou encore de créer des routines et des minuteries. Notez aussi que le protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, est uniquement disponible avec ce pont Hue, qui permet également de bénéficier d’une longue portée. Le Bluetooth a d’ailleurs une portée de connexion beaucoup plus courte que le système Zigbee : les Philips Hue Bloom ne devront donc pas être trop loin de vous pour pouvoir être contrôlées depuis votre smartphone en Bluetooth. De plus, il faut aussi avoir un pont pour pouvoir contrôler les lampes à la voix grâce à Google Assistant ou Siri.

Une ambiance chaleureuse et personnalisée

En revanche, même sans le pont, vous pourrez évidemment contrôler les Philips Hue Bloom depuis votre smartphone et vous concocter une ambiance lumineuse personnalisée. L’application donne ainsi accès à plus de 16 millions de couleurs, qui peuvent être diffusées en un seul geste sur le téléphone. Des lumières blanches froides et chaudes sont aussi disponibles. Et si vous manquez d’inspiration, des scénarios lumineux prédéfinis sont aussi mis à disposition : « Réveil », « Concentration », « Lecture » et « Relaxation ».

Enfin, concernant l’autonomie de ces Hue Bloom, elles ont chacune une durée de vie de 25 000 heures. C’est donc largement assez pour tenir plusieurs années.

