Blink Video Doorbell : cette sonnette connectée ne coûte plus que 26 € grâce aux soldes

Si vous souhaitez pouvoir surveiller le pas de votre porte à tout moment, alors mieux vaut miser sur une sonnette connectée. L'une des références les plus efficaces, la Blink Video Doorbell, est actuellement proposée à seulement 26,39 euros au lieu de 47,99 euros chez Boulanger.

Installer une sonnette connectée chez soi est toujours une bonne solution pour qui souhaite garder un œil sur l’extérieur de son domicile, mais aussi pouvoir échanger avec ses visiteurs ou encore être notifié dès qu’un mouvement est détecté près de la porte. Si vous voulez vous équiper, sachez que l’efficace Blink Video Doorbell est actuellement disponible à moitié prix à l’occasion des soldes d’été.

Les points essentiels de la Blink Video Doorbell

Filme en 1080p le jour, en HD infrarouge la nuit

Un angle de vision de 135°

La détection de mouvements et l’audio bidirectionnel

Initialement proposée à 47,99 euros, la Blink Video Doorbell est désormais affichée à 26,39 euros chez Boulanger.

Une installation facile

La Blink Video Doorbell est une sonnette connectée que l’on peut tout d’abord installer de deux manières différentes. Vous pouvez par exemple l’installer en mode sans fil, ce qui vous permet notamment de recevoir des notifications dans l’application qui accompagne la sonnette, ou encore la raccorder à vos fils de sonnette existants, pour que la Blink Video Doorbell fasse également sonner votre carillon intérieur dès que quelqu’un sonne. Dans tous les cas, veillez à installer des piles AA dans la sonnette.

Également inclus, le Blink Sync Module doit de son côté être jumelé à la Blink Video Doorbell si elle n’est pas raccordée. Ce petit module vous donne entre autres la possibilité de stocker des clips vidéo enregistrés par la sonnette sur une clé USB.

Des notifications à chaque mouvement détecté

Une fois bien installée, la Blink Video Doorbell peut filmer l’extérieur de votre domicile en 1080p de jour, et en HD infrarouge la nuit. Elle peut d’ailleurs assurer sa mission en extérieur puisqu’elle résiste aux intempéries. Elle offre également un angle de vision de 135° à l’horizontale, soit un espace assez important.

D’autres fonctionnalités bien utiles sont disponibles, comme la détection de mouvements et l’audio bidirectionnel, qui vous permet d’interagir avec vos visiteurs. Blink étant une marque d’Amazon, Alexa est évidemment de la partie et peut vous notifier, via votre smartphone, lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette ou lorsque des mouvements sont détectés. Le haut-parleur de la sonnette et un appareil Alexa compatible peuvent également vous alerter si une personne se présente sur le pas de votre porte et sonne. La vidéo en direct est par ailleurs disponible, y compris depuis un appareil équipé d’Alexa.

