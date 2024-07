Vélos électriques : les 6 offres à ne pas louper lors de la 3ème démarque des soldes

De plus en plus de personnes adoptent la micro-mobilité électrique pour leurs trajets du quotidien et choisissent un vélo électrique. Si c'est pour se laisser tenter un jour ou l'autre, autant profiter des soldes d'été et de leurs nombreuses promotions.

Investir dans un vélo électrique demande souvent un budget conséquent, mais il existe de nombreuses astuces pour faire des économies, par exemple profiter des offres des soldes d’été. Elles sont nombreuses, on y trouve des vélos pour la ville, d’autres pour les chemins hors des sentiers battus, parfait pour vos balades en forêt. Vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection faite avec le cœur.

Les meilleures offres de vélos électriques des soldes d’été

N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Decathlon Rockrider E-EXPL 700 : le plus beau VTT électrique de Decathlon taillé pour la randonnée

Ce qu’il faut retenir du Decathlon Rockrider E-EXPL 700

Un VTT qui sort de l’ordinaire

Un moteur avec un couple de 70 Nm

Une bonne autonomie de 100 Km

De base à 2 499 euros, le VTT Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est en ce moment remisé à 2 199 euros sur le site Decathlon, dans son magnifique coloris violet irisé. Le coloris vert bouteille est aussi en promotion au même prix.

Neomouv Allegria 2 Hydraulique : un VAE conçu pour les balades en ville

Le Neomouv Allegria 2 Hydraulique en quelques points

Un vélo de ville avec cadre bas pour un meilleur confort

Un moteur de 250 W avec un couple important de 80 Nm

Une batterie de 561 Wh avec autonomie max de 100 km

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Neomouv Allegria 2 Hydraulique est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Decathlon. On peut faire encore baisser la facture grâce à une prime de l’État, son montant dépend de votre situation fiscale.

Nakamura Crossover XA : taillé pour les escapades hors bitume

Ce qu’on apprécie du Nakamura E-Crossover XA

Son confort optimal et son équipement complet

Son moteur musclé et son excellent freinage

Sa charge rapide

Lancé au prix de 2 099,99 euros, le Nakamura E-Crossover XA s’affiche à un prix plus doux pendant les soldes : le voilà en promotion à 1 499,99 euros sur le site Intersport.

Plus de détails dans notre test complet sur le Nakamura E-Crossover XA.

Decathlon Btwin Speed 900E : un vélo ultra-léger au caractère sportif

Le Decathlon Speed 900E Connect en bref

Un VAE urbain léger avec une fourche en carbone

Un moteur de 250W et un couple de 40 Nm

Endurant : jusqu’à 80 km d’autonomie

En ce moment, le vélo électrique Decathlon Speed 900E Connect passe de 1 899 euros à 1 499 euros sur le site de la marque.

Decathlon Rockrider E-ST 100 : un VTT électrique très abordable

Les avantages du Decathlon Rockrider E-ST 100

Un VTT semi-rigide soigné

Un capteur de couple de 42 Nm

Une autonomie de 60 km

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le vélo électrique Rockrider E-ST 100 de Decathlon est affiché désormais à 799 euros sur le site du constructeur.

Nakamura Crossover LTD : un VAE tout chemin bien équipé

Les atouts du Nakamura Crossover LTD

Un vélo électrique bien équipé

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

Une bonne autonomie : 60 km

Avec un prix barré à 1 299,99 euros, le vélo électrique Nakamura Crossover LTD profite de 400 euros de réduction et s’affiche désormais à 899,99 euros sur le site Intersport.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.