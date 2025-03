Amazon brade à -40 % le compresseur électrique de Xiaomi, compatible avec les vélos, scooters et voitures

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 est une pompe électrique qui sert à regonfler vos pneus, ballons et tout autre appareil compatible, le tout pour 37,99 euros au lieu de 59,99 euros.

C’est un appareil qui ne paye pas de mine et qui pourtant est très pratique : le compresseur à air électrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2. Avec son look de gros cadenas, il peut vous sauver une sortie, un trajet si jamais vous avez un pneu à plat. Pendant les ventes flash de printemps sur Amazon, vous avez l’opportunité de commander cet appareil avec 22 euros de remise. C’est un appareil compact qui se glisse facilement dans un sac ou un coffre et même s’il est un peu lourd, il rend de fiers services.

Les points forts de la Xiaomi Mi Portable Air Pump 2

L’affichage en bar ou en psi

Le gonflage s’arrête automatiquement

La petite lampe incluse, bien pratique pour un usage de nuit

La pompe électrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 est un produit que vous retrouvez à 37,99 euros sur Amazon pendant les ventes flash de printemps, au lieu de 59,99 euros.

En deux clics, votre pneu se gonfle tout seul

Le compresseur électrique Mi Portable Air Pump 2 de Xiaomi se présente comme un appareil de 12,3 cm de haut, flexible non compris, 7,5 cm de large et 4,5 cm de profondeur. Comme ça, vous pouvez le glisser dans un sac, une sacoche ou autre. En plus, il est livré avec une petite pochette de transport. Par contre, il fait 490 g donc vous le sentez un peu quand vous le portez.

L’utilisation est très simple. Avant toute chose, assurez-vous qu’il soit chargé. Pour ça, il faut le brancher sur le secteur via le câble USB-C qui est fourni. Quand vous souhaitez l’utiliser, il suffit de sortir le flexible de son support, ce qui va automatiquement allumer l’écran de l’appareil et afficher le niveau de charge. Puis, vous fixez le flexible sur l’appareil à gonfler pour voir quelle est sa pression actuelle, vous choisissez la pression voulue et vous le laissez faire.

Une batterie pour gonfler plusieurs pneus

L’affichage de la pression se fait en bar ou en psi. Vous l’ajustez facilement en utilisant les flèches sur l’appareil. Si vous ne savez pas à combien il faut gonfler vos pneus, regardez directement dessus : s’ils ne sont pas trop usés, vous aurez la pression recommandée. Un appui long sur le bouton central permet d’alterner entre bar et psi pour être dans la bonne unité. Un appui court lance le gonflage, qui s’arrête tout seul quand il arrive à la bonne pression.

Vous avez une crevaison de nuit ? Il y a une petite lampe sur le gonfleur qui permet de voir ce que vous faites. Il a une capacité de 2 000 mAh, peut gonfler/dégonfler entre 0.2 et 10.3 bar/3-150 psi. Comptez environ 3h pour la charger et pour l’autonomie, il peut gonfler intégralement 2 pneus à plat ou 10 pneus sous-gonflés. Il y a même une aiguille pour gonfler les ballons automatiquement. C’est juste dommage qu’il soit bruyant en fonctionnement (80 dB), mais c’est le système qui veut ça.

Le gonfleur électrique est un accessoire indispensable si vous utilisez un véhicule sur deux ou quatre roues. D’ailleurs, il fait partie de la panoplie des équipements indispensables qu’il faut avoir dans ces cas-là.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.