Stilus Off Road : ce tout nouveau VTT électrique Decathlon très bien équipé coûte déjà 500 € de moins

Avec son moteur central d’un couple gargantuesque de 110 Nm, sa fourche suspendue SUNTOUR XCM 32 d’un débattement de 120 mm ou encore ses freins à disque hydrauliques Shimano, le nouveau VTT électrique Decathlon Stilus Off Road appartient, en apparence, à la famille des modèles très haut de gamme. Pourtant, son prix de lancement n’excède pas les 1 700 euros, et en ce moment, on peut même le trouver à moins de 1 200 euros ; de quoi profiter d’un excellent rapport équipement-prix.

Ce qu’il faut savoir sur le Decathlon Stilus Off Road

Un VTTAE semi-rigide pour les randonnées tout-terrain

Un couple de 110 Nm

Une transmission à 9 vitesses

Lancé à 1 699 euros, le VTT électrique Decathlon Stilus Off Road est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur le site officiel de la marque. N’oubliez pas que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État pour réduire encore un peu plus la facture.

Un VTTAE idéal pour la pleine nature

Le Stilus Off Road de Decathlon est un VTT électrique qui est tout d’abord doté d’un cadre en aluminium fermé, donc plus difficile à enjamber qu’un vélo à cadre ouvert, mais bien plus robuste. Pour un VTT conçu pour les randonnées tout-terrain, c’est tout de même préférable. Mais attention, la marque précise que ce modèle est taillé pour les parcours peu techniques et avec un dénivelé modéré, mais il ne convient pas à la pratique du VTT de descente.

Ce VTTAE est par ailleurs semi-rigide et hérite d’un débattement avant très généreux de 120 mm grâce à une fourche suspendue SUNTOUR XCM 32. Autant dire que le vélo devrait bien absorber les chocs, gommer les irrégularités de la route et ainsi rendre la conduite plus confortable. Côté freinage, ce sont des freins à disque hydrauliques Shimano MT200 qui prennent place ici ; des modèles qui ont souvent prouvé leur efficacité sur les vélos urbains et qui sont tout à fait suffisants pour un tel VTT. Enfin, notez que le cadre, le cintre et la potence sont garantis 2 ans.

Une puissance rare

Il est assez peu commun de trouver sur un modèle à moins de 2 000 euros un moteur central – et donc associé à un capteur de force – d’un couple gargantuesque de 110 Nm. C’est pourtant bel et bien le cas sur ce Stilus Off Road, équipé d’un modèle Star Union de 410 W. De quoi nous faciliter la tâche lors des démarrages, reprises et côtes. Au total, cinq modes d’assistance sont disponibles sur ce VTT.

La principale concession faite par Decathlon, et nécessaire pour conserver un prix bas, se situe au niveau de la transmission : il s’agit ici d’un système Microshift à 9 vitesses, associé à des pneus CST de 29 pouces et une tige de selle fixe, et non télescopique. Enfin, côté autonomie, le Stilus Off Road est capable, selon Decathlon, de parcourir une distance de 70 km, à faible dénivelé, par cycle de charge grâce à une batterie de 504 Wh.

