À peine lancé, le nouveau CMF Phone 1 de Nothing est déjà à prix réduit avec les soldes

Nothing vient de lancer, sous une nouvelle marque, le CMF Phone 1, un smartphone d'entrée de gamme dont la fiche technique n'est clairement pas inintéressante. Et malgré sa sortie toute récente, il est déjà en promotion sur Amazon pendant les soldes d'été : c'est donc à 199,99 euros, au lieu de 239 euros, que l'on peut actuellement le trouver.

C’est tout récemment que Nothing a élargi le catalogue de CMF, sa marque dédiée aux produits d’entrée de gamme, en lançant son CMF Phone 1. Un smartphone qui présente un bon rapport qualité-prix et qui a surtout une petite particularité : son dos est facilement démontable. Si ce modèle vous intrigue, ou vous tente tout simplement, sachez que pendant ces soldes d’été, il bénéficie d’une réduction de plus de 15 % le mois de sa sortie.

Ce qu’il faut retenir du Nothing CMF Phone 1

Un dos facilement démontable

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces

Une puce MediaTek 7300

Lancé à 239 euros, le Nothing CMF Phone 1 est actuellement proposé à 199,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing CMF Phone 1. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un dos démontable pour plus de personnalisations

La première particularité du tout nouveau Nothing CMF Phone 1 est évidemment ce dos démontable. Alors attention, c’est seulement sa façade arrière, retenue par cinq vis que l’on peut donc enlever soi-même, qui peut être retirée afin de nous permettre de changer de coque et de couleur sans que le smartphone gagne en épaisseur. Mais contrairement au Fairphone, il est impossible d’accéder aux composants et à la batterie, ce qui est bien dommage. Toutefois, la personnalisation offerte par ce dos démontable est plutôt agréable, même si la plupart des détenteurs d’un smartphone utilisent des coques de protection.

Notons également le fait que la cinquième vis, en bas à droite de la façade arrière, permet de fixer divers accessoires, comme une sorte de pied pour regarder des vidéos à l’horizontale, une lanière ou encore un porte-cartes. Concernant le reste de son design, le Nothing CMF Phone 1 adopte une esthétique assez commune, tout en plastique, avec des coins arrondis et des tranches nettes.

Un écran plutôt lumineux et de belles performances

Côté écran, on a droit à une dalle Amoled LTPS de 6,67 pouces que l’on a trouvée plutôt lumineuse, même si elle n’arrive pas au niveau des modèles haut de gamme, évidemment, au vu de son prix. Le smartphone propose par ailleurs l’interface Nothing OS 2.6, soit une surcouche basée sur Android 14, qui offre un design très sobre en noir et blanc et plusieurs options de personnalisation. Attention, le smartphone n’aura droit qu’à deux mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité, ce qui est assez peu… heureusement qu’il n’est pas cher !

Autrement, le CMF Phone 1 embarque une puce MediaTek Dimensity 7300 5G gravée en 4 nm et épaulée par 8 Go de RAM. Lors de notre prise en main, nous avons pu jouer à Fortnite en 30 fps, soit la limite maximale. Ce n’est certes pas élevé, mais pour ce prix, cela reste assez satisfaisant. Sur le volet photo, trois capteurs sont présents : un capteur principal Sony de 50 Mpx, un capteur portrait x2 de 2 Mpx et un capteur selfie de 16 Mpx. Pas d’ultra grand-angle ici, donc. Globalement, les clichés capturés sont corrects, même si les couleurs sont un peu fades. Enfin, côté autonomie, le smartphone renferme une batterie de 5 000 mAh, qui peut être rechargée à une puissance maximale de 33 W. Selon la marque, 20 minutes de charge suffisent pour gagner 50 % de batterie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Nothing CMF Phone 1.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones testés par Frandroid en juillet 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.