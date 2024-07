Decathlon retire plus de 1000 € à ce vélo électrique avec 100 km d’autonomie pour les soldes

L’enseigne française Decathlon profite des soldes d’été pour revoir à la baisse le prix de certains de ses vélos électriques. C’est le cas par exemple du Neomouv Sinapia Hydraulique qui passe de 1 849 euros à 719 euros seulement.

Pendant les soldes, on trouve de nombreuses offres sur les produits de la mobilité urbaine, que ce soit les trottinettes électriques ou les vélos. Une bonne chose, surtout pour les vélos à assistance électrique qui sont généralement très chers, malgré les aides proposées par l’État. En voilà un d’ailleurs qui voit son prix fortement chuter : le Neomouv Sinapia Hydraulique. Un vélo adapté pour la ville, bien équipé et une autonomie suffisante pour vos trajets urbains. Bonne nouvelle, ce dernier perd 60 % de son prix et s’affiche à un prix nettement plus raisonnable qu’au départ.

Le Neomouv Sinapia Hydraulique, c’est quoi ?

Un vélo confortable avec cadre ouvert

Un moteur 250W avec un capteur de couple de 45Nm

Une autonomie de 100 km

Initialement proposé à 1 849 euros, le Neomouv Sinapia Hydraulique s’affiche en ce moment à 899 euros sur le site Decathlon, mais avec le code FLASH20, le vélo électrique revient à 719,20 euros.

Un VAE qui va à l’essentiel, mais confortable

Le Neomouv Sinapia Hydraulique ne se démarque pas par un design original, même si son coloris rouge ne vous fera pas passer inaperçu. Il est doté d’un cadre en aluminium qui rend sa conception à la fois légère et solide. On apprécie surtout son cadre ouvert, à enjambement bas qui permet d’enfourcher le vélo et d’en descendre facilement. Ses 26 kg ne font pas de lui le plus léger, prévoyez donc de pouvoir l’entreposer chez vous sans avoir à monter les escaliers. Autrement, au niveau de son équipement, on a droit à un garde-boue avant et arrière, un porte-bagage, une béquille et des éclairages à l’avant et à l’arrière.

Son cadre se décline en deux tailles, 26″ et 28″, mais seul le modèle 26″ est en ce moment disponible. Les 26 pouces sont stables et conviennent surtout si vous roulez en ville. Ils assurent de plus une bonne stabilité et sont à privilégier si vous recherchez la maniabilité avant tout. Niveau confort, le rembourrage de la selle à mémoire de forme est appréciable, mais l’assise reste un peu dure.

Idéale pour la ville

Sur la route, le VAE pourra compter sur un moteur de 250 W, niché dans la roue arrière, une puissance suffisante pour circuler en ville. Avec un capteur de couple de 45Nm, le Sinapia nécessite un bon coup de pédale au démarrage pour atteindre les 25 km/h. Concernant le freinage, le vélo de Neomouv s’équipe de freins à disque hydrauliques qui assure un freinage progressif et performant, notamment en conditions pluvieuses. Au niveau du guidon, on retrouve un écran LCD qui permet de consulter la vitesse, le pourcentage de batterie restante et le mode utilisé.

D’ailleurs, la batterie intégrée sous le porte-bagages affiche une capacité de 561 Wh. Il faudra compter sur une autonomie de 100 km, en théorie. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement sur des petits trajets.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2024 ? Notre sélection

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.