Echo Spot : quand le nouveau réveil connecté d’Amazon est moins cher sur Boulanger

Amazon a récemment lancé son tout nouveau réveil connecté, l’Echo Spot. Et, si la firme de Jeff Bezos le vend bien sur son propre site, c’est pourtant chez Boulanger qu’il est au meilleur prix : 54,99 euros au lieu de 94,99 euros.

Amazon a présenté son Echo Spot version 2024 le mois dernier, un tout nouveau réveil connecté. Ce petit appareil tout rond a toute sa place sur une table de chevet et dispose d’un écran personnalisable affichant l’heure, évidemment, mais aussi la météo du jour, des alarmes ou encore des titres de chansons. Bref, un objet connecté qui va en aider plus d’un le matin.

L’Echo Spot, c’est quoi ?

Un écran tactile et personnalisable de 2,83 pouces

Un réveil connecté avec Alexa

Des routines à configurer facilement

Lancé à 94,99 euros, l’Echo Spot est actuellement proposé à 54,99 euros chez Boulanger grâce à une remise immédiate de 25 euros et une autre supplémentaire de 15 euros une fois le produit dans le panier. Notez qu’on le trouve à 69,99 euros sur Amazon.

Un petit écran personnalisable

L’Echo Spot d’Amazon est donc un réveil connecté tout rond, que la marque conseille naturellement de poser sur une table de chevet. Et autant dire qu’avec ses dimensions de 113 × 103 × 111 mm, il ne prendra clairement pas trop de place près de votre lit. Comme tout bon réveil, l’Echo Spot intègre un écran, de 2,83 pouces plus précisément, mais ici, il est tactile et en forme de demi-cercle. Amazon met avant tout l’accent sur son aspect personnalisable : en effet, une variété de cadrans d’horloge et de couleurs sont mis à disposition de l’utilisateur, de même que plusieurs animations visuelles.

Cet écran peut par ailleurs afficher l’heure, sans grande surprise, mais aussi la météo du jour (avec de petites illustrations adaptées assez agréables à regarder), des alarmes précédemment configurées, des rappels ou encore des titres de chansons. Un micro est par ailleurs intégré et il est possible de le désactiver pour préserver sa vie privée.

Alexa toujours au rendez-vous

Qui dit Amazon, dit forcément Alexa, et l’assistant vocal de la marque est évidemment intégré à l’Echo Spot pour répondre à diverses requêtes. On peut ainsi lui demander de programmer des alarmes quotidiennes avec des chansons bien précises pour le matin ou encore de lancer un titre ou un podcast en particulier depuis une plateforme de streaming audio ; d’ailleurs, le fabricant promet un son clair et puissant grâce au haut-parleur intégré de 1,73 pouce situé à l’avant. En revanche, l’écran ne prend pas en charge le streaming vidéo : vous ne pourrez donc pas regarder des séries Netflix ou Prime Vidéo dessus.

Enfin, l’Echo Spot peut être connecté à d’autres appareils intelligents compatibles pour ensuite demander à Alexa de créer des routines et automatiser certaines tâches quotidiennes. Par exemple, si vous souhaitez vous réveiller à une heure précise avec un éclairage progressif, vous pourrez tout à fait le faire grâce au réveil et à une ampoule connectée avec Alexa. Notez toutefois que l’écran ne peut pas afficher la vidéo de caméras connectées. Il est tout de même possible d’appeler, depuis l’Echo Spot, d’autres personnes détentrices d’un appareil compatible avec Alexa et d’effectuer un « Drop In » vocal sur d’autres appareils Echo présents dans le domicile.

Si vous ne vouez pas d’un écran juste à côté de votre tête de lit, vous pouvez toujours vous diriger vers une enceinte connectée, on a référencé les meilleures d’entre elles dans ce guide dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.