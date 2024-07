Samsung Galaxy Buds FE : ces écouteurs abordables de qualité sont à moitié prix

Les Samsung Galaxy Buds FE se trouvent habituellement au prix de 109 euros, mais pendant les soldes d'été avec Amazon, ils passent à seulement 59 euros.

Lancés en 2023, les Samsung Galaxy Buds FE se sont rapidement fait une place de choix dans le marché des écouteurs sans fils accessibles, offrant une expérience audio intéressante, et un confort impeccable avec cette forme de haricot, faisant d’eux un choix idéal pour les personnes à la recherche d’une paire d’écouteurs de qualité sans se ruiner pendant les soldes.

Les avantages des Galaxy Buds FE

Une réduction de bruit active fonctionnelle

Un confort indéniable pour les oreilles

Une personnalisation poussée avec Galaxy Wearable

Au lieu de 109 euros habituellement, les Samsung Galaxy Buds FE sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Amazon grâce à une remise immédiate et un coupon de réduction.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Samsung Bud FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un confort optimal pour des sessions d’écoute prolongées

Les Samsung Galaxy Buds FE se placent dans la catégorie des poids plume des écouteurs sans fil avec 5,6 g chacun et un format compact. Pour améliorer la tenue dans l’oreille, de petites ailettes sont présentes pour bien se fixer au pavillon de l’oreille. Au cours du test, nous avons été impressionnés par le confort des Galaxy Bud FE, les ailettes apportent une souplesse qui réduit la rigidité des écouteurs permettant à ces derniers de s’adapter parfaitement à la forme de vos oreilles.

Ces écouteurs sont aussi dotés de commandes tactiles. Ici, pas de boutons physiques donc, tout cela se fait au toucher. L’application Galaxy Wearable est l’application compagnon des Galaxy Bud FE qui nous servira à personnaliser et paramétrer les comportements des oreillettes de Samsung, mais aussi localiser les écouteurs, utiliser l’égaliseur, ou encore modifier la réduction de bruit active. À prendre en compte, cette application est disponible seulement sur Android. Si vous avez un périphérique Apple, vous ne pourrez pas profiter de toutes les options disponibles.

Une réduction de bruit intéressante

Les Galaxy Bud FE sont équipées des codecs AAC et du SBC, mais ne possèdent pas en revanche celui des versions haut de gamme de Samsung, à savoir le « Hi-Fi ». À prendre en compte aussi l’absence des 24 bits et l’absence du Dolby Atmos. Concernant la signature sonore, les écouteurs s’en sortent bien, les basses sont bien mises en avant et permettent de profiter d’un son riche et varié.

Concernant la réduction de bruit active, c’est l’une des meilleures du marché des true wireless à moins de 100 euros. Les bruits environnant tels que les moteurs, les sons des machines disparaissent bien, en revanche le résultat est légèrement moins satisfaisant lorsque les bruits sont plus aigus. Le mode transparent appelé « Son environnant » permettant de discuter tout avec une personne sans retirer les écouteurs.

L’autonomie des Galaxy Bud FE est aussi une satisfaction, près de 6h de batterie, tout cela avec l’ANC (réduction de bruit active), et pour la recharge, cela se fait via USB-C avec le boitier. Eh oui, pas de compatibilité avec la charge sans fil à ce prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds FE.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.