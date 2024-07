Le prix de la récente Google Pixel Tablet (avec son dock) est en chute libre pendant ce Prime Day

La Pixel Tablet est la première tablette de Google depuis 2015. Mais si elle ne manque pas d'atouts, son prix de lancement était beaucoup trop élevé. Pendant le Prime Day d'Amazon, elle est heureusement nettement moins chère : la plateforme la propose à 469 euros au lieu de 679 euros.

L’année 2023 a visiblement été celle des nouveautés pour Google. Première montre connectée (Pixel Watch), premier smartphone pliable (Pixel Fold)… et première tablette depuis 2015 : voici la Google Pixel Tablet, lancée l’an dernier, huit ans après la Pixel C. Une ardoise qui a beaucoup de points positifs, comme la Pixel Experience ou encore la présence d’un dock de charge pratique avec une enceinte intégrée, mais dont le prix de base était malheureusement trop élevé. Heureusement, le Prime Day est là pour alléger la facture : cette tablette est en ce moment 210 euros moins chère.

Les points forts de la Google Pixel Tablet

Un bel écran

La Pixel Experience, toujours aussi agréable

Le dock muni d’une enceinte

Lancée à 679 euros, la Google Pixel Tablet (avec le dock) est désormais proposée à 469 euros sur Amazon. Le modèle sans station est quant à lui affiché à 369 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

Le dock, un ajout ingénieux

La Google Pixel Tablet est une tablette adoptant une coque en plastique, qui reste tout de même particulièrement agréable sous les doigts grâce à son revêtement lisse et ses tranches arrondies. Petit bémol en revanche pour le capteur d’empreinte mal placé et donc difficile à atteindre. Concernant le poids de la tablette, celle-ci n’est pas vraiment un poids plume puisqu’elle pèse presque 500 g. D’où l’intérêt de la laisser sagement posée sur son dock.

Ce dock de recharge, qui sert également d’enceinte, est justement l’un des gros points forts de la Pixel Tablet. Cette dernière s’aimante facilement à son support et dévoile une inclinaison idéale pour regarder un film, une série ou même jouer en cloud sur le Xbox Game Pass. Côté audio, ce dock amène un bon lot de basses et assure un véritable confort d’écoute.

La Pixel Experience, imbattable

La Google Pixel Tablet embarque un écran très convaincant avec sa dalle LCD de 11 pouces en définition 2 560 x 1 600 pixels. Les couleurs affichées sont vibrantes et les contrastes très agréables, mais attendez-vous quand même à avoir de nombreux reflets. La fluidité de 60 Hz est de son côté suffisante, mais ce sont évidemment les animations de la Pixel Experience qui permettent d’oublier ce taux peu élevé. Parlons-en, de cette Pixel Experience : cette interface est toujours l’une des meilleures sur le marché, grâce à son excellente fluidité et au chouette niveau de personnalisation qu’elle offre. De nombreuses fonctionnalités propres aux Pixel sont aussi disponibles, à l’image de l’Unblur, qui rattrape le flou sur une ancienne photo. Le logiciel permet par ailleurs de caster un contenu sur la tablette de façon très rapide. Notez aussi que certaines fonctionnalités vont se prêter en particulier au mode deck, comme l’économiseur d’écran, qui rapproche vraiment l’appareil d’un hub pour maison connectée type Nest.

Côté performances, on a droit à une puce Google Tensor Core G2, qui rend la tablette bien fluide et minimise les ralentissements ainsi que la chauffe. En jeu, les graphismes ne pourront pas être montés au maximum, au risque de subir quelques chutes de framerate. Google oblige, Google Assistant est évidemment de la partie, mais malheureusement, il est très lent pour réagir… Enfin, l’autonomie baisse assez rapidement, alors mieux vaut la laisser branchée sur sa station.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Tablet.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

