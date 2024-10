Amazon vend au rabais la récente tablette abordable de Huawei (avec stylet offert) pendant son Prime Day

Les tablettes à prix contenu se sont multipliées sur le marché. Si vous en cherchez une, la récente Huawei MatePad SE 11 pourrait bien vous plaire : elle est d’ailleurs proposée à seulement 189 euros avec un stylet offert, au lieu de 219 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Le marché des tablettes connaît un regain d’intérêt, et certains constructeurs conçoivent de plus en plus de modèles Android abordables. On a Huawei qui propose sa MatePad Pad SE 11″. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme aux caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour l’utiliser ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. Pour le Prime Day, on la trouve avec 30 euros de remise.

Que propose la Huawei MatePad SE 11″ ?

Un design compact et un écran de 11 pouces en FHD+

Efficace pour les usages du quotidien (lecture, film…)

Une batterie de 7 700 mAh

Le stylet offert

Vendu à 219,99 euros sur le site de la marque, la Huawei MatePad SE 11″ est moins chère sur Amazon : seulement 189,99 euros. De plus, le stylet est aussi offert !

Une conception qui va à l’essentiel

Esthétiquement, la Huawei MatePad SE 11″ fait dans le classique et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en aluminium solide. La marque a tenu à rendre un appareil pratique, et avec ses 475 g bien répartis et ses 6,9 mm d’épaisseur, la tablette de Huawei peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

À l’avant, on découvre un écran de 11 pouces avec des bordures assez prononcées sur quatre côtés, mais restent dans ce qui se fait à ce tarif. Elle se contente d’un affichage LCD avec une définition 1 900 par 1 200 pixels. La tablette est agréable à regarder pour vos contenus. Mais attendez-vous à une luminosité faiblarde (400 nits) si vous êtes au soleil.

Efficace pour les usages courants

À l’intérieur de l’ardoise de la firme chinoise, on trouve la puce Kirin 710A couplé à 6 Go de mémoire vive. Une puce plus toute jeune, mais qui suffit pour assurer la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Côté logiciel, elle intègre l’OS maison de Huawei : Harmony OS. Une interface qui promet d’offrir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure productivité. D’ailleurs, la MatePad SE est livrée avec un stylet pour laisser les créateurs faire appel à leur imagination.

Pour finir sur l’autonomie, la marque chinoise intègre un accumulateur de 7 700 mAh sur son ardoise. Vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans problème pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. Une tablette endurante, qui possède une recharge de seulement 22,5 W. Il faudra donc patienter pour récupérer 100 % de la batterie.

