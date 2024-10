La Google Pixel Tablet a droit à une belle réduction à l’occasion du Prime Day

Les Jours Flash Prime d’Amazon ont officiellement dĂ©butĂ©, et aujourd’hui, c’est la Google Pixel Tablet, première du nom, qui bĂ©nĂ©ficie d’une belle rĂ©duction. Cette tablette, qui nous fait profiter de la Pixel Experience et d’un bel Ă©cran, est actuellement proposĂ©e, sans son dock, Ă 369 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

C’est l’an dernier que Google a lancĂ© sa première tablette depuis 2015, annĂ©e de sortie de la Pixel C. Voici donc la Google Pixel Tablet, une ardoise qui a beaucoup de points positifs, comme la Pixel Experience ou encore sa rĂ©cente intĂ©gration de la fonction d’IA Circle to Seach. Cette annonce s’Ă©tait d’ailleurs accompagnĂ©e d’une baisse de prix de la Pixel Tablet, qui est passĂ©e Ă 499 euros, mais sans son dock, un accessoire qui fait tout de mĂŞme son sel. Mais si vous ne tenez pas particulièrement Ă ce support, sachez que vous pourrez, Ă l’occasion du Prime Day, la voir affichĂ©e Ă moins de 370 euros.

Ce qu’offre la Google Pixel Tablet

Un bel Ă©cran

Les fonctionnalités Pixel

Une expérience fluide

Initialement proposĂ©e Ă 499 euros, la tablette Google Pixel Tablet est aujourd’hui disponible en promotion Ă 369 euros sur Amazon.

Une jolie tablette, mais sans son dock

Avec sa coque en plastique, la Google Pixel Tablet dĂ©voile une finition moins premium que l’iPad, mais cela ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre particulièrement agrĂ©able sous les doigts grâce Ă son revĂŞtement lisse et ses tranches arrondies. On aurait en revanche aimĂ© que le capteur d’empreinte soit mieux placĂ© : ici, il est vraiment difficile Ă atteindre. Concernant le poids de la tablette, celle-ci pèse presque 500 g, donc ce n’est pas un poids plume.

D’oĂą l’intĂ©rĂŞt du dock, qui accueille la tablette et permet aussi Ă cette dernière de se transformer en console domotique comme un Echo Show d’Amazon ; d’ailleurs, l’Ă©conomiseur d’Ă©cran rapproche vraiment l’appareil d’un hub pour maison connectĂ©e type Nest. On devra malheureusement s’en passer ici, mais sachez que le dock est vendu sĂ©parĂ©ment et est fortement conseillĂ© pour profiter au maximum de l’expĂ©rience. Le dock propose notamment une inclinaison idĂ©ale pour regarder un film ou mĂŞme jouer grâce au Xbox Game Pass. CĂ´tĂ© audio, ce support amène en plus un bon lot de basses et assure un vĂ©ritable confort d’écoute.

Une Pixel Experience toujours aussi agréable

Concernant la tablette en elle-mĂŞme, celle-ci embarque une dalle LCD de 11 pouces en dĂ©finition 2 560 x 1 600 pixels. Lors de notre test, nous avons beaucoup apprĂ©ciĂ© les couleurs vibrantes qu’affiche cet Ă©cran, de mĂŞme que son bon rapport de contraste. On a moins aimĂ© les nombreux reflets prĂ©sents en raison d’une faible luminositĂ©. La fluiditĂ© de 60 Hz est de son cĂ´tĂ© suffisante, mais ce sont Ă©videmment les animations de la Pixel Experience qui permettent d’oublier ce taux peu Ă©levĂ©. Justement, Ă propos de cette Pixel ExpĂ©rience, celle-ci offre toujours l’une des meilleures interfaces du moment, avec une excellente fluiditĂ© et un bon niveau de personnalisation. De nombreuses fonctionnalitĂ©s propres aux Pixel sont aussi disponibles, comme la fonction Unblur, qui rattrape le flou sur une ancienne photo. Le logiciel permet Ă©galement de caster un contenu sur la tablette de façon très rapide.

Concernant ses performances, la Google Pixel Tablet est animĂ©e par une puce Google Tensor Core G2, que l’on retrouve dans les Pixel 7 et 7 Pro. Grâce Ă ce processeur, la tablette est fluide, ne chauffe quasiment jamais et ne subit pas de ralentissements. En jeu, cependant, les graphismes ne pourront pas ĂŞtre montĂ©s au maximum, au risque d’expĂ©rimenter quelques chutes de framerate. Enfin, Google oblige, Google Assistant est Ă©videmment de la partie, mais Ă©tonnamment, il peut se montrer lent pour rĂ©agir Ă nos requĂŞtes… CĂ´tĂ© autonomie, celle-ci baisse assez rapidement. L’utilisation du dock est donc plus que recommandĂ©e.

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Google Pixel Tablet.

