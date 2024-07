La console portable Razer Edge sous Android chute de 499 € à 249 € seulement lors du Prime Day

Peur de vous ennuyer durant les vacances ? Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une console portable, plutôt qu’enchainer les épisodes d’une série ? Ça tombe bien, à l’occasion du Prime Day, Amazon sacrifie la Razer Edge à un prix jamais vu : la console portable de Razer est affichée à 249 euros, contre 499 euros à son lancement.

Dévoilée en 2023, à l’aube de la nouvelle vague de consoles portables, la Razer Edge est la seconde itération du constructeur singapourien Razer. Un deuxième essai plus convaincant que le premier, même si la console se rapproche plus d’un prototype de smartphone. Mais avec la réduction de 50 % sur Amazon efface une partie de ses défauts et rend la Razes Edge beaucoup plus séduisante.

Les trois points forts de la Razer Edge (2023)

Bel écran AMOLED 144 Hz

Puissance soutenue et bonne autonomie

Ventilateur discret et efficace

Au lieu de 499 euros habituellement, la Razer Edge (2023) est maintenant disponible en promotion à 249 euros sur Amazon.

Un concept hybride gaming

Avec la Razer Edge (2023), le constructeur a fait le pari de proposer une expérience hybride, à la croisée entre une console portable et un smartphone gaming. Un pari pour lequel Razer n’a pourtant pas lésiné sur les efforts puisque l’appareil, qui tourne sous Android, dispose d’un écran AMOLED de 144 Hz idéal pour le gaming et qui, en son temps, était une première sur le marché des consoles Android.

Un affichage de qualité qui est malheureusement entaché par le format de la console. Les bords arrondis de la Razer Edge (2023) cachent en effet parfois certains éléments importants des interfaces en jeu. C’est dommage. Quant à la manette Kishi V2 Pro dont est affublé l’écran, rien à redire, elle fait parfaitement le travail et s’intègre parfaitement à l’écran de jeu.

Une expérience gaming grisante

On retiendra tout de même son processeur Snapdragon G3X Gen 1 qui offre à la console une très bonne puissance. Couplée à un système de ventilation bien intégré et 6 Go de RAM, la Razer Edge tient parfaitement la route, mais surtout le coup durant de longues parties de jeu vidéo. On aurait sans doute apprécié plus de RAM, ne serait-ce que pour performer dans le cadre de l’émulation, mais pour un premier retour sur le marché des consoles, c’était déjà pas mal. L’expérience reste grisante.

Équipée d’une batterie de 5 000 mAh – plutôt commune –, la Razer Edge n’offre qu’une autonomie de 5 à 6 heures – ce qui est dans la norme -, malgré les 10 heures annoncées par le constructeur. Autrement dit, il ne faudra pas oublier son câble (USB-C) si vous prévoyez de jouer toute la journée en vacances ou dans les transports.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Razer Edge (2023).

