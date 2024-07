Ce laptop gaming donne le plaisir de jouer sur PC pour moins de 600 € grâce au Prime Day

Vous réfléchissez à investir dans un nouveau PC portable gaming, mais votre budget est limité ? Quelle meilleure occasion que le Prime Day d’Amazon ? Aujourd'hui le Dell G15 5530 avec une RTX 3050 chute à 579 euros.

Les PC portables gaming d’entrée/milieu de gamme sont de plus en plus intéressant au fur et à mesure que le prix des configurations baisse. C’est ce qu’offre le Dell G15 5530… S’il n’est pas le plus puissant des PC de ce type, ce laptop propose tout de même une configuration solide et surtout un prix plus raisonnable pendant le Prime Day et coûte moins de 600 euros.

Qu’est-ce qu’on trouve sur le Dell G15 5530 ?

Une RTX 3050 avec un Intel Core i5-13450HX

Un écran de 15,6 pouces FHD à 120 Hz

Un SSD NVMe de 512 Go de stockage

D’abord proposé à 849 euros, puis réduit à 734,03 euros, le Dell G15 5530 est maintenant remisé à 579 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Un bon laptop pour jouer en FHD

Le Dell G15 5530 est un PC portable dédié pour le jeu. Alors certes, la RTX 3050 a depuis été remplacée, mais elle reste suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en Full HD, même aux jeux les plus récents. Durant notre test, la version bureau de la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray tracing à 56 FPS. Cette carte graphique semble le parfait compromis pour les petits budgets.

Vous pourrez également compter sur son écran rafraîchi à 120 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS. Sa dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) est dotée d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux.

Un laptop aussi à l’aise pour les tâches du quotidien

Pour assurer une bonne expérience, quel que soit l’usage, il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-13450HX, avec 8 Go de mémoire vive. On aurait apprécié retrouver 16 Go de mémoire, mais il est toujours possible de rajouter une barrette de RAM supplémentaire. Dans l’ensemble, le PC portable est à l’aise dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Esthétiquement, le Dell G15 est plutôt imposant, avec son système de ventilation pour limiter la surchauffe. Son châssis robuste accueille au passage une bonne connectique : on retrouve un trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI, une prise. RJ45 et une prise casque. Quant à son autonomie, il ne faudra pas s’attendre à jouer plusieurs heures loin d’une prise, mais ce n’est pas étonnant puisque les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

Lire aussi

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.