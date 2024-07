Cette microSD Samsung de 256 Go vendue au rabais sur Amazon va soulager votre Switch

Si vous avez besoin de stockage supplémentaire pour votre Nintendo Switch, Steam Deck, ou appareil photo, cette microSD Samsung Pro Ultimate pourrait bien vous plaire. Le modèle 256 Go se négocie à 26 euros contre 61 euros habituellement.

Les microSD sont des solutions de stockage très pratiques : elles permettent d’augmenter la capacité de stockage de votre appareil, mais aussi de bénéficier de vitesses de transfert élevées ou encore de la possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K, et ce, à moindre coût. C’est ce que propose la microSD Samsung Pro Ultimate, avec ses 256 Go de stockage. Pour mettre la main dessus, le moment est tout choisi puisqu’elle chute revient à moins de 27 euros sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Pro Ultimate

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 200 Mo/s

Lance rapidement vos applications grâce à sa certification A2

Une capacité de stockage satisfaisante : 256 Go

Habituellement vendu à 61,62 euros, la carte MicroSDXC Samsung Pro Ultimate avec 256 Go de stockage se négocie aujourd’hui en promotion à 26,99 euros sur Amazon.

Pour multiplier les jeux et conserver vos plus beaux souvenirs

En choisissant cette microSD Samsung, vous avez droit à 256 Go de stockage supplémentaire. Utile, si vous souhaitez ajouter plus de jeux sur votre Nintendo Switch dont le stockage monte à 32 Go et 64 pour la version Oled, ou encore pour votre Steam Deck. Vous pouvez très bien l’utiliser pour y stocker des applications, des fichiers sur votre smartphone ou tablette.

Avec la classe V30 / UHS 3, il est également possible de filmer et d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La microSD Samsung Pro Ultimate est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet aussi de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Des performances solides

C’est une microSD performante puisqu’elle propose une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 200 Mo/s en lecture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements. Cette carte microSD dispose aussi une certification A2. Celle-ci garantie des débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture.

De ce fait, les jeux installés sur votre console par exemple, ou les applications stockées sur votre smartphone ou tablette, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution pour ne pas entacher l’expérience au quotidien. Autre avantage : le temps de téléchargement est plus rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.