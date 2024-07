Samsung TQ55S85D 2024 : ce récent TV OLED 55 pouces est déjà 1 000 € moins cher

Les meilleurs bons plans téléviseurs, c’est souvent à l’approche d’événements sportifs et c’est encore plus vrai avec les JO 2024. La preuve avec cette promotion sur le Samsung OLED TQ55S85D de 2024 qui profite de 40 % de remise chez Boulanger.

Depuis déjà plusieurs années, Samsung cumule un bon nombre de bonnes références QLED côté téléviseurs, mais s’aventure plus récemment dans les contrées de l’OLED, et marche sur les plates-bandes de LG. Le géant sud-coréen met à disposition des modèles complets comme le TQ55S85D (2024) : avec des ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120fps, il est clairement un TV que l’on peut conseiller aux gamers les plus exigeants. Et pour ne rien gâcher, il profite aussi des qualités de l’OLED. Bref, un téléviseur qui coche plein de cases, et que l’on peut actuellement trouver avec près de 1 000 euros de remise.

Le Samsung OLED TQ55S85D (2024) en bref

Une dalle Oled de 55 pouces rafraîchis à 100 Hz

Compatible 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, et des modes de jeux utiles aux joueurs

Sans oublier TizenOS et ses applications

Vendu chez d’autres e-commerçants au prix de 2 299 euros, le téléviseur Samsung OLED TQ55S85D (2024) est actuellement affiché à 1 390 euros sur le site Boulanger. Il est aussi en promotion sur le site de la Fnac et le site Darty.

Quand Samsung fait de l’Oled, il le fait bien…

Le Samsung TQ55S85D (2024) est un bel objet qui saura se fondre dans n’importe quel intérieur : son design épuré et minimaliste ne manque pas d’élégance. Sa diagonale de 55 pouces quasi sans bordures offre une excellente qualité d’image grâce à la technologie Oled avec des noirs profonds et des couleurs intenses. Son processeur NQ4 AI Gen2 résistuent au mieux les contenus en 4K et apporte une meilleure luminosité.

On a droit à des images sublimes avec en plus la compatibilité 4K et HLG, HDR10, HDR10+. Pas de Dolby Vision, mais Samsung intègre un mode Filmmaker pour des images très détaillées. Côté son, on a droit du Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive comme au cinéma.

Les gamers vont aussi l’apprécier

Samsung n’oublie pas les joueurs, et propose une connectique HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le TV supporte aussi les technologies d’optimisations comme le VRR qui synchronise la fréquence d’affichage avec le frame rate de la console, de l’AMD FreeSync Premium Pro, et de l’ALLM qui réduit l’input lag au strict minimum.

Et comme à son habitude, Samsung propose TizenOS, qui devient plus personnalisable. Que ce soit au niveau des réglages ou accéder aux contenus en ligne, cette interface est intuitive et ergonomique, et elle propose d’office les raccourcis vers certaines plateformes de SVOD comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Si le téléviseur de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles d’une diagonale de 55 pouces. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.