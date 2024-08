Darty brade cet excellent vidéoprojecteur 4K ultra lumineux : 560 € de remise immédiate

Les promotions se font rares sur les vidéoprojecteurs 4K, mais aujourd’hui le modèle EH-TW6150 de Epson voit son prix chuter à 689 euros, contre 1 249 euros de base. L’occasion de profiter d’une belle d’image sur une surface géante comme au cinéma.

Epson EH TW-6150 // Source : epson.fr

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Le Epson EH TW-6150 est un bon candidat. Il diffuse des images en 4K UHD jusqu’à 500 pouces, avec une excellente luminosité. Une fiche technique musclée qui fait vite monter la facture, mais avec cette remise de 45 %, il devient plus envisageable de passer à la caisse.

Les points forts de l’Epson EH TW-6150

Des images 4K UHD jusqu’à 500 pouces

Une luminosité très élevée : 2 800 lumens

Des fonctions utiles pour faciliter l’installation

Proposé à 1 249 euros sur le site officiel, le vidéoprojecteur Epson EH TW-6150 est remisé à 689,99 euros chez Darty.

Une image de bonne qualité, même dans un environnement lumineux

Le vidéoprojecteur EH TW-6150 de la marque Epson ne profite pas des dimensions des picoprojecteurs, plus pratiques, mais arrive tout même à être discret avec son boîtier rectangulaire au coloris blanc. Il se fond dans le décor et il est possible de le déplacer d’une pièce à une autre sans grande difficulté avec ses 4 kg. Sachez qu’il est tout à fait possible de l’installer au plafond.

Son réel atout est pouvoir restituer une image en définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pouvant s’étendre jusqu’à 500 pouces. Une surface énorme qui donne l’impression d’être comme au cinéma. Bien sûr, il sera difficile d’atteindre une telle diagonale avec un recul suffisamment grand pour en profiter, mais l’option est là. Il est compatible avec le HDR10 qui étend la plage de luminosité pour donner une image plus détaillée et plus contrastée.

D’ailleurs, la marque intègre une lampe LED d’une puissance de 2 800 lumens. Avec une telle luminosité, vous n’aurez aucun mal à regarder vos contenus vidéos dans votre salon en pleine journée. Il est plus recommandable d’utiliser son vidéoprojecteur dans un environnement très sombre, mais ce modèle peut très bien être utilisé aussi bien de jour que de nuit.

Des tas de fonctions pour rendre le visionnage encore plus agréable

Ce modèle offre un tas de fonctionnalités pour optimiser au mieux l’expérience comme : la mise au point automatique pour des images nettes et détaillées, ou même de corriger automatiquement les images de travers pour que l’écran diffusé soit bien droit et rectangulaire lorsqu’on vient à déplacer le projecteur.

Si l’image est importante, le son l’est aussi, et avec des haut-parleurs de 10 W, il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné. Enfin, concernant le système d’exploitation, rien est indiqué… Nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI, comme le Fire TV Stick d’Amazon, ou le Google Chromecast TV pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Si vous souhaitez comparer le modèle proposé par Epson avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.