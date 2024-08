JBL Flip Essential 2 : – 40 % pour cette très bonne enceinte portable

L’été est enfin là, il ne manque plus que l’ambiance ! La JBL Flip Essential 2 saura animer tous les moments de vos vacances. Cette enceinte Bluetooth nomade se retrouve aujourd’hui à 49,99 euros chez Carrefour au lieu de 79,99 euros.

La Flip Essential 2 est encore une bonne référence, elle sera l’un des atouts de vos vacances ! Cette enceinte facile à transporter permettra d’animer toutes vos soirées d’été, en plus d’être connectée. C’est un dispositif tout terrain qui possède l’avantage d’être robuste, mais aussi et surtout étanche, parfait pour la piscine ou la plage. Une belle ristourne sur son prix aujourd’hui lui permet de profiter de 30 euros de réduction.

En quelques mots, la JBL Essential Flip 2 c’est :

Robuste et étanche

Doté d’une bonne puissance sonore

Et une grosse autonomie

Au lieu de 79,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros chez Carrefour.

Petite, mais puissante !

Un petit gabarit, mais avec du coffre ! La Flip Essential 2 offre une bonne puissance sonore, avec des basses profondes. En outre, la fonction JBL Original Pro permet d’amplifier les attributs sonores de la petite enceinte. Simple d’utilisation, elle s’appaire à vos périphériques en quelques instants et peut gérer jusqu’à deux appareils simultanément.

Au niveau de l’autonomie, elle se distingue avec une dizaine d’heures (d’après la marque), et pour une charge complète, il faut compter quatre heures.

Une fonction intéressante de l’enceinte est sa sortie USB lui permettant de se transformer en batterie externe pour charger vos smartphones et autres tablettes, pour toujours plus de son, et surtout de batterie !

Facile à transporter

Avec une forme cylindrique qui lui donne le pouvoir de diffuser à 360 degrés, la JBL Flip Essential 2 est conçue pour les sorties entre au bord de la plage ou des piscines, son design est sobre, mais efficace et son poids de 500 grammes lui permet d’être transbahuté partout.

Confectionnée avec de solides matériaux, la Flip Essential 2 possède aussi une certification IPX7 lui assurant une protection optimale contre les éclaboussures et aux immersions dans un mètre d’eau pendant 30 minutes maximum (ce que nous ne conseillons pas).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec l’enceinte JBL Flip Essential 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth étanche 2024.

