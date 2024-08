Plus de 50 % de remise sur la Galaxy Tab S9 Ultra, la tablette ultra premium de Samsung

Si vous cherchez une tablette Android haut de gamme, prenez la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. C’est tout simplement la meilleure de cette catégorie, et de loin. La bonne nouvelle, c’est que Boulanger fait chuter son prix à 622 euros, au lieu de 1 349 euros au départ.

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La Galaxy Tab S9 Ultra est ce qui se fait de mieux chez Samsung en tablette. Cet appareil haut de gamme est excellent sur presque tous les points, mais son prix de départ peut en refroidir plus d’un. Eh oui, tout le monde n’a pas les moyens de mettre un prix à quatre chiffres dans une tablette. Heureusement, Boulanger corrige le tir, avec cette offre faisant perdre plus de 700 euros à la tablette la plus premium du géant sud-coréen.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ?

Un design soigné et un superbe écran

De grosses performances

Les forces de One UI (avec les mises à jour)

Vendu à 1 349 euros dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra s’affiche à 1 122,99 euros chez Boulanger, mais peut vous revenir à 622,99 euros seulement. Comment ? Grâce à une ODR de 300 euros, et un bonus de rachat de 200 euros.

Une tablette géante qui cumule les bons points

Parmi les Tab S9 de Samsung, c’est assurément la version Ultra qui accroche l’œil. Les finitions sont excellentes : les épaisseurs des bordures de l’écran et du châssis sont très fines, et les matériaux utilisés assez nobles. Ce qui impressionne, ce sont surtout ses dimensions gigantesques. Son écran déploie une très grande diagonale de 14,6 pouces, dépassant même certains laptops donc. Sa grande taille sera en revanche un peu trop encombrante aux goûts de certains utilisateurs.

Tout comme pour le design, l’écran de cette tablette Samsung est presque parfait. Luminosité, couleurs, définition : tout y est en vérité. De l’Amoled avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz et descendre jusqu’à 30 Hz. La compatibilité HDR10+ est évidemment au rendez-vous. Une tablette qui est très agréable pour regarder du contenu (films, photos classiques, articles, jeux, etc.). Néanmoins, l’encoche est trop de mauvais goût et inutile pour justifier sa présence.

Puissante, un véritable outil de travail

Pour fonctionner efficacement, l’appareil de Samsung s’appuie sur le Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy, un dérivé du SoC pour les appareils haut de gamme de Qualcomm, créé pour les produits de Samsung uniquement. Le tout est complété par 12 Go de RAM. Avec une telle configuration, vous en aurez de la puissance. Elle aura du répondant pour faire tourner les jeux gourmands, des applications gourmandes ou faire du multitâche.

Avec l’interface One UI de Samsung, la navigation est agréable et fluide, avec un telle puissance, les options de personnalisation et le multitâche sont à délice à utiliser. Et si vous comptez y passer du temps, sachez qu’elle est dotée d’une batterie de 11 200 mAh. La Tab S9 Ultra est capable de tenir pendant toute une journée. Enfin, pour la recharge, comptez deux heures. À noter, le S Pen est de la partie — de quoi ravir les plus créatifs.

